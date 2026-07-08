Prometido por deputado opositor, ministro desmente investimento em rodovia do RS

Recentemente, o Dnit lançou contratação de quem irá executar os projetos da duplicação do "trecho da morte" da rodovia Jean Schwarz / Agencia RBS

A possível liberação de recursos para a realização de obras no Rio Grande do Sul tem causado polêmica. A discussão envolve o trecho da BR-116, entre Nova Petrópolis e Estância Velha, que receberia troca de pavimento, implantação de terceiras faixas, retornos operacionais, melhorias na drenagem, contenções de encostas e adequações de acessos ao longo de 51 quilômetros da rodovia.

Em junho, o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) anunciou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) repassaria R$ 100 milhões para melhorias a serem realizadas na região. Garantiu que R$ 20 milhões estariam disponíveis imediatamente e que o restante seria anunciado em evento com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em 30 de junho.

Na sexta-feira (3), o ministro dos Transportes enviou ofício ao parlamentar. No documento ao qual a coluna teve acesso, George Santoro desmente que haja estimativa de liberação deste investimento.

Ele explica que não há previsão no orçamento aprovado de 2026 para a realização destas obras. O ministro também reforça que sequer há contrato em vigor que tenha o objetivo de eliminar estes pontos críticos da rodovia.

— Ademais, é de suma importância frisar que não há previsão em nenhum contrato de manutenção firmado pela Superintendência Regional do Dnit do Rio Grande do Sul que tenha por objetivo a resolução de eventuais "pontos críticos" no trecho de Nova Petrópolis - Estância Velha — informa Santoro ao parlamentar.

Mesmo com as explicações, Van Hattem realizou, nesta terça-feira (7), reunião com o senador Davi Alcolumbre e prefeitos da Serra Gaúcha e do Vale do Sinos, para reafirmar que o Dnit repassará R$ 100 milhões para estas obras. Os valores seriam liberados em até três parcelas até o final do ano.

No encontro, o presidente do Senado teria confirmado que o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, e o líder do governo, senador Randolfe Rodrigues (PT), estariam "cientes desse acordo e da necessidade da realização das obras, em razão da segurança viária".

O que já existe

Em maio, o Dnit lançou a contratação da empresa que irá executar os projetos básico e executivo da duplicação do "trecho da morte" da BR-116 no Vale do Sinos. As propostas serão conhecidas em 22 de julho.

Quem vencer a disputa realizará os estudos para ampliar a capacidade em 14 quilômetros da BR-116, entre Estância Velha e Dois Irmãos. Os trabalhos serão executados ao longo de um ano e três meses, ao custo aproximado de R$ 5,3 milhões.