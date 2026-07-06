Prefeitura busca ideias para projeto que repassará sambódromo de Porto Alegre para a iniciativa privada

Pista de desfiles foi inaugurada em 2004 e até hoje tem arquibancadas móveis. Marcelo Viola / PMPA/Divulgação

O projeto que pretende repassar o sambódromo de Porto Alegre para a iniciativa privada vai ganhar uma nova etapa a partir da próxima semana. Entre 14 e 28 de julho, a Secretaria Municipal de Parcerias (SMP) pretende ouvir potenciais interessados na concessão do Complexo Cultural do Porto Seco.

A sondagem de mercado pretende colher contribuições para aperfeiçoar o modelo de concessão e avaliar sua viabilidade. O público-alvo inclui empresas e produtores de eventos, de médio e grande porte, além de agentes do setor privado. Interessados têm até 13 de julho para se inscrever pelo e-mail parcerias@portoalegre.rs.gov.br.

— A sondagem de mercado permite que a prefeitura apresente as premissas do projeto de forma transparente aos potenciais parceiros. Ao mesmo tempo, possibilita receber contribuições que tornem a modelagem mais consistente e equilibrada — destaca o secretário Artur Lorentz.

As reuniões terão duração aproximada de 60 minutos e poderão ocorrer de forma virtual ou presencial. Os encontros contarão com apoio técnico da São Paulo Parcerias, empresa que está desenvolvendo os estudos.

A prefeitura de Porto Alegre está investindo R$ 2,51 milhões até maio de 2027. Depois de ouvir sugestões, a empresa contratada seguirá na avaliação do melhor modelo de concessão. Antes de o leilão ser lançado, uma consulta pública também será realizada para ouvir a população.

Centro de eventos

A proposta prevê transformar o Complexo Cultural do Porto Seco em um centro de eventos com programação permanente ao longo do ano, a exemplo do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Para isso, deverão ser construídas estruturas e arquibancadas definitivas. A realização do Carnaval de Porto Alegre no local permanecerá garantida como obrigação contratual.

— Com este projeto, o Complexo Cultural do Porto Seco ganha força, no propósito de reestruturação e entrega definitiva para a comunidade, com capacidade futura de tornar-se um dos maiores e mais modernos polos de eventos da nossa cidade — destaca a secretária municipal de Cultura, Liliana Cardoso Duarte.

Histórico

Em 2004, o carnaval oficial de Porto Alegre foi realizado pela primeira vez no Porto Seco. Na ocasião, a promessa era construir uma estrutura fixa no local que potencializaria a realização do evento.