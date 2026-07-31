Órgão da CBF decidirá se empresário tem direito a cobrar dívida do Inter 

Em março, Justiça entendeu que o imóvel possuía diversas dívidas anteriores registradas. Ricardo Duarte, Inter

O Inter conseguiu um respiro na Justiça gaúcha. Decisão da 18ª Vara Cível de Porto Alegre determinou a suspensão por um ano do processo que cobra R$ 700 mil do Colorado.

Nesta quinta-feira (30), a juíza Geovanna Rosa entendeu que cabe à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF decidir se a dívida ainda é válida. O valor é cobrado pelo empresário Pablo Leclerc Fluxa. A cobrança é movida pelo empresário Pablo Lecler Fluxa, que exige R$ 700 mil — valor que inclui honorários e juros — por seu trabalho na contratação de Carlos Palácios em 2021.

O Internacional terá esse prazo para comprovar que já iniciou o processo na CNRD e que a questão está sendo analisada pelo órgão da CBF. Caso não consiga comprovar, a execução da dívida prosseguirá no Poder Judiciário.

"É incontroverso que foi estipulada no contrato a cláusula arbitral e, uma vez existente no contrato, ela possui natureza cogente e obriga as partes a resolver os litígios resultantes daquele instrumento no juízo arbitral", diz trecho da decisão da magistrada.

O clube gaúcho alega que o valor cobrado está incorreto, que não foi feito um cálculo detalhado e que as faturas não foram emitidas. Dessa forma, argumenta que a dívida não poderia ser cobrada, já que o contrato previa que os pagamentos só deveriam ser efetuados após a emissão e o envio dessas faturas pelo credor.

Por outro lado, o empresário Pablo Lecler Fluxa apresentou defesa, garantindo que a dívida não havia prescrito, que a cobrança era válida e que os cálculos estavam corretos.

Em março, o Colorado havia indicado o Parque Gigante, incluindo seu Centro de Treinamentos (CT), como garantia na ação. No entanto, o juiz Rodrigo de Souza Allem entendeu que os imóveis possuem diversas dívidas registradas anteriormente. Com isso, o bem não garantiria o pagamento caso o Inter perdesse a ação.

Antes disso, o Colorado havia indicado como garantia uma máquina de iluminação do gramado do Beira-Rio, avaliada atualmente em cerca de R$ 1 milhão. A Justiça gaúcha, no entanto, não aceitou esse bem.

Palácios

Carlos Palácios atualmente tem 25 anos e está no Boca Juniors. Ele foi vendido ao Vasco em 2022, após um ano de Beira-Rio. Depois, passou pelo Colo-Colo do Chile até despertar o interesse do clube argentino.