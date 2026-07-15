Mais três radares que multam quem passa sinal vermelho entrarão em funcionamento; veja onde

Motoristas também precisam ficar atentos às placas de velocidade. Gustavo Roth/ EPTC/PMPA / Divulgação

Três novos cruzamentos de Porto Alegre passarão a ser monitorados por radares que registram quem avança o sinal vermelho. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os caetanos — como também são conhecidos — entram em funcionamento em 27 de julho.

Eles estão localizados na Avenida Ipiranga com a Azenha, na região central; na Avenida Bento Gonçalves com Avenida João de Oliveira Remião, na zona leste; e na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia com Dante Ângelo Pilla e Manoel Elias, na zona norte. Os equipamentos já estão instalados, mas as avenidas ainda estão recebendo placas e pinturas.

Os motoristas precisam ficar atentos. Na Avenida Azenha, o limite de tráfego é de 40 km/h. Placas já informam essa velocidade na região. O aviso é importante porque os equipamentos também multam quem abusa da velocidade.

Já a faixa da direita da Avenida Bento Gonçalves, no sentido Centro-Bairro, não irá fiscalizar excesso de velocidade para ingressar na Avenida João de Oliveira Remião. O equipamento somente está habilitado para fiscalizar o avanço do sinal vermelho.

Mais sete

Outros sete radares entrarão em funcionamento ao longo do mês de agosto (veja relação abaixo). Eles já estão instalados e os cruzamentos ainda recebem pintura e instalação de placas.

Ocorrências

Somente em maio, 1.903 autuações foram contabilizadas. O número é muito superior aos dois primeiros meses — 898 em março e 772 em abril. O que explica a diferença é que, dos cinco cruzamentos monitorados, três equipamentos entraram em funcionamento a partir de 27 de abril.

Outro dado que chama a atenção é que, em maio, foi a primeira vez que as autuações por ultrapassar o sinal vermelho foram superiores ao excesso de velocidade: 992 a 911. E foi o radar da Avenida Farrapos que mais registrou avanço do semáforo: 516, que é mais da metade das infrações do tipo contabilizadas no mês passado.

Cruzamentos já monitorados

Desde 1º de março

Protásio Alves x Rua Vicente da Fontoura; Bento Gonçalves x Av. Princesa Isabel.

Desde 27 de abril

Farrapos x Rua Santo Antônio/Rua Walmor Paulo Sauter; Aparício Borges x Av. Oscar Pereira; Nonoai/Cavalhada x Av. Campos Velho/Vicente Monteggia.

Próximos

A partir de 27 de julho

Azenha x Ipiranga; Bento Gonçalves x João de Oliveira Remião; Baltazar de Oliveira Garcia x Dante Ângelo Pilla/Manoel Elias.

A partir de agosto

Ipiranga x Silva Só; Ipiranga x Salvador França; Sertório x Souza Reis x Edu Chaves; Sertório x Ceará; Bento Gonçalves x Antônio de Carvalho; Protásio Alves x Ramiro Barcelos; Carlos Gomes x Plínio Brasil Milano.