Lançada concorrência para construção de novo hospital na Região Metropolitana

Investimento estimado é de R$ 10,14 bilhões. Governo do RS / Reprodução

A construção de um novo hospital para a Região Metropolitana de Porto Alegre ganhou mais uma etapa. O governo do Estado publicou a concorrência que definirá quem vai construir e administrar o hospital.

As propostas serão recebidas em 23 de setembro. Já o leilão ocorrerá na B3, em São Paulo, uma semana depois. A instituição de saúde será construída em Viamão, próximo à RS-040 e ao atual hospital da cidade. Inclusive, uma passarela deverá ligar as duas instituições.

O contrato terá duração de 28 anos, com previsão de até três anos para conclusão das obras e início da operação. O investimento estimado ao longo do contrato é de R$ 10,14 bilhões – incluindo construção, aquisição de equipamentos e sistemas e operação do hospital.

A instituição terá atendimento 100% SUS e contará com 350 leitos. Apesar de a gestão ser privada, os serviços serão bancados pelo governo do Estado e prestados gratuitamente à população.