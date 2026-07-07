Governo do RS vai trocar terreno com construtora e aeroporto do Litoral mudará de cidade

Um aeroporto do Litoral Norte vai mudar de lugar. A troca está sendo costurada há um ano e meio entre o governo do Estado e uma empresa que constrói empreendimentos imobiliários.

No final do mês, o Comitê Gestor de Ativos aprovou a permuta envolvendo o aeroporto de Capão da Canoa, localizado na RS-407. O governo do Estado vai entregar esta área, avaliada em R$ 10,43 milhões.

Para complementar o valor do negócio, parte de um outro imóvel, localizado no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, também será envolvida na transação. É onde fica a antiga Escola Estadual Maria Thereza da Silveira. O terreno é avaliado em R$ 11,60 milhões.

Já a empresa Capão Um Empreendimento Imobiliário repassará um terreno localizado no município de Maquiné, avaliado em R$ 4,82 milhões. Neste local, às margens da mesma rodovia, a empresa construirá o aeroporto e as novas instalações do Centro de Formação Aeropolicial da Brigada Militar (BM).

O empreendimento terá pista asfaltada — a atual é de grama —, hangar, heliponto, áreas de estacionamento, alojamentos, salas administrativas, banheiros, depósitos, sala de simulador, auditório, refeitório e lavanderia. O investimento da construtora no aeródromo será de R$ 21 milhões, ou seja, ela aceita abrir mão de R$ 3,81 milhões na negociação.

As obras devem durar 18 meses. Antes de os trabalhos começarem, no entanto, será aguardada a liberação da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).

O governo só irá repassar o terreno de Capão da Canoa após a entrega definitiva do novo aeródromo. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) deu aval à negociação.