Demolição de ponte da Avenida Ipiranga tem novo prazo

Travessia está interrompida porque há risco de colapso. Duda Fortes / Agencia RBS

Após vários adiamentos, a prefeitura de Porto Alegre atualizou os prazos da demolição da ponte da Avenida Ipiranga com a Rua Ramiro Barcelos. O assunto foi tratado na quinta-feira (9) pelo prefeito Sebastião Melo.

Duas contratações serão realizadas. As licitações serão lançadas em agosto. A primeira etapa da obra envolverá a demolição da ponte, que deve começar em outubro e durar dois meses. Entre dezembro e junho de 2027, será realizada a construção da nova estrutura.

As intervenções deverão custar R$ 8,5 milhões. Segundo o secretário municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), André Flores, os recursos já estão garantidos.

Devido ao risco de colapso, a estrutura está fechada para o trânsito há um ano e nove meses. Inicialmente, a ponte foi bloqueada para obras de reforma. Os trabalhos deveriam durar até fevereiro do ano passado.

No entanto, a enchente de 2024 agravou a situação da ponte. Os danos na estrutura foram identificados quando a reforma da travessia foi iniciada.

A prefeitura chegou a adiar o término da reforma para outubro de 2025. Porém, em março, quando a empresa se preparava para iniciar o conserto emergencial, um novo problema surgiu.