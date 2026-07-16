Definida a empresa que retomará obras de hospital afetado pela enchente de 2024 no RS

André Ávila / Agencia RBS

Após meses de indefinição, foi escolhida a empresa que irá concluir as obras de um hospital da Região Metropolitana que está fechado desde a enchente de 2024. A paulista Elmo Eletro Montagens venceu a licitação para retomar a reforma do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas.

A documentação apresentada foi aceita nesta quinta-feira (16). No começo do mês, a empresa ofereceu realizar o serviço ao custo de R$ 10,13 milhões.

Das seis participantes da disputa, quatro haviam apresentado valor mais baixo de construção. A Avanço Construções, de Santa Catarina, chegou a garantir que faria a obra por R$ 8,4 milhões, mas tanto ela quanto outras três empresas não honraram com as propostas ofertadas.

Em breve, a prefeitura de Canoas deverá assinar o contrato. Se os prazos forem cumpridos, as obras do HPS de Canoas serão concluídas em agosto de 2027.

A reforma prevê a recuperação do telhado, troca de revestimentos, intervenções nas casas de máquinas e nos reservatórios de água, além de melhorias nos sistemas elétrico e hidrossanitário, instalação de climatização, pintura e paisagismo. Mesmo após a conclusão das obras, a prefeitura ainda terá que providenciar a compra de mobiliário e equipamentos médicos.

Em setembro de 2024, a administração municipal suspendeu o processo de compra dos itens necessários para a instituição. A primeira parte das obras foi iniciada três meses depois e envolveu apenas o andar térreo do prédio, o mais atingido pela enchente.

Referência

O fechamento da unidade, referência para mais de 150 municípios gaúchos, afeta diretamente os demais hospitais do município e da Região Metropolitana, além de intensificar a crise no sistema de saúde. Desde então, os pacientes são encaminhados ao Hospital Nossa Senhora das Graças, que opera com sobrecarga, já que também atende casos de oncologia e neurologia.