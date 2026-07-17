Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Nova concessão
Notícia

Até 2028, rodovia "bomba-relógio" do RS terá estudo para avaliar se terá duplicação com pedágio

Estrada corta o Estado e virou gargalo logístico para a região que é a segunda maior economia gaúcha

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS