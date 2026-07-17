Até 2028, rodovia "bomba-relógio" do RS terá estudo para avaliar se terá duplicação com pedágio

Na Serra, rodovia recebe obras de pavimentação Luan Antonelli Bristot / Divulgação

O Rio Grande do Sul poderá ter mais uma rodovia repassada para a iniciativa privada. A confirmação foi dada à coluna pelo presidente da Infra SA — empresa pública federal que estrutura projetos de logística —, Jorge Bastos, ratificando notícia divulgada pela colunista Giane Guerra.

Segundo ele, os estudos para concessão da BR-285 já começaram. Os trabalhos vão durar até 20 meses, ou seja, devem ser concluídos até o primeiro trimestre de 2028.

O objetivo é avaliar a viabilidade de conceder toda a rodovia à administração privada, com cobrança de pedágio. A arrecadação viabilizaria as obras de duplicação.

Com pouco mais de 700 quilômetros, a BR-285 corta o Rio Grande do Sul de Leste a Oeste, ligando Santa Catarina à fronteira com a Argentina. A rodovia, que passa por cidades como Vacaria, Passo Fundo, Carazinho, Ijuí e São Borja, é usada para o escoamento da safra e está à beira de um colapso.

Nas travessias urbanas, o volume diário médio (VDM) atual é de 15 mil veículos. Entre Passo Fundo e Carazinho, é de 10 mil. Quando a rodovia atinge este volume, a duplicação torna-se uma necessidade. Além da falta de obras de duplicação, a estrada enfrenta problemas no pavimento.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já tem um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), que aponta as necessidades de cada região. Nas prioridades públicas, não está prevista duplicação em toda a BR-285.

Problemas diagnosticados

Vacaria: novo contorno urbano;

Passo Fundo: travessia urbana;

Ijuí: travessia urbana;

Passo Fundo - Carazinho: congestionamento;

Ijuí - Entre-Ijuís: congestionamento.

Algumas regiões já passam por obras, mas a solução completa deve estender-se pelos próximos cinco anos, caso haja prioridade na execução dos trabalhos.

Obras

Na divisa com Santa Catarina, em São José dos Ausentes, ocorre a pavimentação da rodovia. Oito quilômetros estão ganhando asfalto até o fim de 2026 e vão possibilitar uma conexão mais rápida entre os dois estados. Em Ijuí, a travessia urbana está sendo duplicada em 10 quilômetros. A obra deve terminar em 2028.

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