Voos são impactados por alteração em equipamento que auxilia pousos e decolagens no aeroporto de Porto Alegre

A manhã desta quinta-feira (17) traz dificuldades para quem precisa usar o aeroporto Salgado Filho. A neblina atrapalha as operações de pousos e decolagens.
Mais de uma dezena de partidas e chegadas foram impactados. A movimentação foi registrada pelo canal Camera Aeroporto Porto Alegre BrAmigos.
Um componente extra, no entanto, complicou ainda mais as operações. Segundo relato da Aeronáutica aos pilotos, o equipamento chamado de ILS CAT II não estava disponível.
Apenas a sua versão inferior, o CAT I, está operando. Este último tem menor capacidade de guiar pousos em dias de nevoeiro denso. Em razão disso, um voo da Azul tentou pousar, mas precisou arremeter e alternar seu voo para Florianópolis.
Segundo a Fraport, "as equipes realizam análise técnica e acompanham a situação". Atualizações serão fornecidas "assim que houver informações consolidadas".
Uma possibilidade é que o sistema esteja passando por atualização. Há dez dias, o avião do Grupo Especial de Inspeção em Voo (Geiv) da Aeronáutica fez sobrevoo em Porto Alegre para aferir o CAT II.