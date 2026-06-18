Voos são impactados por alteração em equipamento que auxilia pousos e decolagens no aeroporto de Porto Alegre

Neblina costuma se intensificar no outono em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A manhã desta quinta-feira (17) traz dificuldades para quem precisa usar o aeroporto Salgado Filho. A neblina atrapalha as operações de pousos e decolagens.

Mais de uma dezena de partidas e chegadas foram impactados. A movimentação foi registrada pelo canal Camera Aeroporto Porto Alegre BrAmigos.

Um componente extra, no entanto, complicou ainda mais as operações. Segundo relato da Aeronáutica aos pilotos, o equipamento chamado de ILS CAT II não estava disponível.

Apenas a sua versão inferior, o CAT I, está operando. Este último tem menor capacidade de guiar pousos em dias de nevoeiro denso. Em razão disso, um voo da Azul tentou pousar, mas precisou arremeter e alternar seu voo para Florianópolis.

Segundo a Fraport, "as equipes realizam análise técnica e acompanham a situação". Atualizações serão fornecidas "assim que houver informações consolidadas".