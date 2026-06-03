Vai começar a obra que encurtará a distância entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul

A partir de março de 2027, quem se desloca entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul fará um trajeto menor para percorrer as duas cidades. A distância será encurtada em cinco quilômetros.
A melhoria será viabilizada pela pavimentação e ampliação da Estrada Caminho dos Pomeranos, que fica na localidade de São José do Caí. A via tem aproximadamente um quilômetro, mas será ampliada em mais 3,7 quilômetros.
A empresa Ponto Obras Pavimentadora será responsável pela obra. A ordem de início foi assinada nesta terça-feira (2).
Pelo serviço, a construtora receberá R$ 13,69 milhões. O recurso virá do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) do governo do Estado. Além de ser mais segura que a BR-116, a via ainda terá ciclofaixa e calçada para pedestres.
Segundo a prefeitura, a pavimentação beneficiará especialmente o transporte escolar, o deslocamento de moradores, o acesso a serviços essenciais e o escoamento da produção agrícola, pecuária e leiteira das comunidades atendidas. Também deverá integrar as regiões das Hortênsias, Uva e Vinho e Vale do Caí.