Surgem os dois primeiros interessados por terreno que teve casarão demolido na Azenha

Casarão estava abandonado há anos. Jocimar Farina / Agência RBS

Pouco mais de um mês após o terreno ter sido limpo, surgem os primeiros dois grupos interessados pela área do bairro Azenha, que era ocupada por um casarão abandonado. A demolição ocorreu na esquina da Avenida da Azenha com a Avenida Professor Oscar Pereira.

Segundo informações apuradas pela coluna, duas grandes redes de farmácias já estão em tratativas com os proprietários do imóvel e uma delas já estaria encaminhando a compra. O terreno tem aproximadamente 1.100 m² e está avaliado em torno de R$ 3 milhões.

Duas lojas ainda em funcionamento no local pertencem aos mesmos proprietários, que avaliam se estes espaços serão vendidos juntos. Moradores e lojistas da região aguardam com ansiedade esse desfecho.

Após a demolição do casarão, o terreno foi cercado para evitar invasões. Ladrões usavam a antiga construção para queimar fios.

O imóvel estava abandonado há nove anos e tinha risco de colapso. Em junho de 2017, um incêndio atingiu um conjunto de quatro lojas da estrutura.

A edificação não era tombada ou inventariada. A primeira parte da demolição ocorreu em dezembro de 2025.

A segunda parte ocorreu em março, amparada por uma lei sancionada naquele mês, que permite que a prefeitura intervenha em imóveis abandonados. Os custos da demolição e retirada do entulho, avaliados em R$ 150 mil, serão repassados ao proprietário.

A dívida será cobrada junto ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O dono não pode vender o terreno antes de quitar os valores em aberto.

Desde 2019, os proprietários do imóvel eram notificados e autuados pela prefeitura devido ao acúmulo de lixo, vegetação descontrolada, focos de água parada e risco de desabamento.