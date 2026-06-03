Sem Exército, prefeitura define data para contratar obra emergencial na região do aeroporto de Porto Alegre

Simulação, feita com inteligência artificial, sobre como será o fechamento do dique. Prefeitura de Porto Alegre / Divulgação

Pouco mais de um mês após ter anunciado que precisa realizar uma obra emergencial contra a enchente na região do aeroporto de Porto Alegre, a prefeitura anunciou o processo para contratação da empresa. O aviso foi divulgado no Diário Oficial do município desta quarta-feira (3).

As propostas serão recebidas em 12 de junho. Vencerá a disputa quem prometer realizar a obra pelo menor valor, a partir de R$ 27,66 milhões.

O serviço precisará ser executado em um prazo de dois meses. O objetivo é ter a obra concluída antes da chegada do El Niño, que meteorologistas apontam que atingirá o hemisfério sul no segundo semestre.

A obra emergencial prevê a construção de um novo dique, com 100 metros de comprimento, na região da freeway, entre o arroio Passo das Pedras e o rio Gravataí. A região é chamada de pôlderes 7 e 8.

Além disso, serão instaladas bombas submersíveis na região, que jogarão a água acumulada para fora do dique, em direção ao Rio Gravataí. Essa intervenção será a primeira etapa do projeto definitivo, que ainda deverá demorar alguns anos para ser executado.

Em abril, a prefeitura informou que a obra seria oferecida ao Exército. No entanto, após o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) concluir os projetos, as Forças Armadas ainda precisariam fazer estudos próprios para saber se conseguiriam executar o serviço. Dessa forma, somente em julho, uma resposta poderia ser dada ao município.