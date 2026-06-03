Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Correndo contra o tempo
Notícia

Sem Exército, prefeitura define data para contratar obra emergencial na região do aeroporto de Porto Alegre

Propostas serão conhecidas na próxima semana

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS