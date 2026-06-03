Sem Exército, prefeitura define data para contratar obra emergencial na região do aeroporto de Porto Alegre

Pouco mais de um mês após ter anunciado que precisa realizar uma obra emergencial contra a enchente na região do aeroporto de Porto Alegre, a prefeitura anunciou o processo para contratação da empresa. O aviso foi divulgado no Diário Oficial do município desta quarta-feira (3).
As propostas serão recebidas em 12 de junho. Vencerá a disputa quem prometer realizar a obra pelo menor valor, a partir de R$ 27,66 milhões.
O serviço precisará ser executado em um prazo de dois meses. O objetivo é ter a obra concluída antes da chegada do El Niño, que meteorologistas apontam que atingirá o hemisfério sul no segundo semestre.
A obra emergencial prevê a construção de um novo dique, com 100 metros de comprimento, na região da freeway, entre o arroio Passo das Pedras e o rio Gravataí. A região é chamada de pôlderes 7 e 8.
Além disso, serão instaladas bombas submersíveis na região, que jogarão a água acumulada para fora do dique, em direção ao Rio Gravataí. Essa intervenção será a primeira etapa do projeto definitivo, que ainda deverá demorar alguns anos para ser executado.
Em abril, a prefeitura informou que a obra seria oferecida ao Exército. No entanto, após o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) concluir os projetos, as Forças Armadas ainda precisariam fazer estudos próprios para saber se conseguiriam executar o serviço. Dessa forma, somente em julho, uma resposta poderia ser dada ao município.
"Durante a elaboração dos projetos, o corpo técnico do Dmae avaliou que a contratação por meio de dispensa de concorrência pública permitiria maior agilidade na execução dos serviços. Por esse motivo, o processo publicado nesta quarta-feira, foi estruturado nesse formato. A previsão é de que os trabalhos tenham início ainda em junho e sejam concluídos ao longo do mês de agosto", informou a autarquia.