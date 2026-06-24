Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Novo balanço
Notícia

Quase 40 condutores são multados por dia em radares que flagram quem passa sinal vermelho 

Em maio, ocorrências que motivaram a instalação dos equipamentos se destacaram pela primeira vez

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS