Quase 40 condutores são multados por dia em radares que flagram quem passa sinal vermelho 

Equipamento na Avenida Farrapos entrou em funcionamento no final de abril EPTC / PMPA/Divulgação

O terceiro balanço de multas registradas pelos radares que flagram quem passa sinal vermelho aponta que 3.573 condutores já foram autuados pela EPTC. As ocorrências foram contabilizadas entre 1º de março e 31 de maio.

A quantidade de condutores autuados é de 0,03%. Pelos cinco pontos monitorados passaram 9,79 milhões de veículos. Por dia, a média é de 38 condutores autuados pelos Detectores de Avanço de Sinal (DAS) — também conhecidos como caetanos.

— Nosso objetivo com os equipamentos não é punir, mas educar e conscientizar. A fiscalização eletrônica atua como um importante instrumento para coibir condutas de risco, especialmente o avanço do sinal vermelho, que foi o principal fator identificado nas mortes no trânsito em 2025 — , avalia o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

O caetano campeão de registro de infrações, é o que está instalado na Avenida Farrapos. Ele já contabiliza 857 infrações.

Em segundo lugar, aparece o equipamento da Avenida Bento Gonçalves, na Azenha. Ao todo, 722 condutores foram autuados entre março e maio. Logo na sequência, o radar da Avenida Protásio Alves registrou 635 infrações.

Madrugada

Entre 23h e 4h59, 10.645 veículos passaram o sinal vermelho e não foram multados, dentro da regra de tolerância adotada em Porto Alegre.

Multas canceladas

De março a maio, 38 condutores precisaram avançar o sinal vermelho e não foram autuados para dar passagem a veículos de emergência.

Ocorrências de maio

Somente em maio, 1.903 autuações foram contabilizadas. O número é muito superior aos dois primeiros meses — 898 em março e 772 em abril. O que explica a diferença é que, dos cinco cruzamentos monitorados, três equipamentos entraram em funcionamento a partir de 27 de abril.

Outro dado que chama a atenção é que em maio foi a primeira vez que as autuações por ultrapassar o sinal vermelho foram superiores ao excesso de velocidade: 992 a 911. E foi o radar da Avenida Farrapos que mais registrou avanço do semáforo: 516, que é mais da metade das infrações do tipo contabilizadas no mês passado.

Novos cruzamentos

Nos próximos dias, mais três cruzamentos passarão a ser monitorados. São eles: