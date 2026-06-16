Qual o valor das multas por ficar preso no Túnel da Conceição

Último caso envolveu caminhão que levava retroescavadeiras Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A cada 11 dias, um caminhão fica entalado no Túnel da Conceição, em Porto Alegre. Essa é a média das ocorrências do tipo em 2026, segundo registro da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

O último caso foi registrado na sexta-feira (12). Na ocasião, um caminhão que transportava três retroescavadeiras ficou preso no túnel por aproximadamente uma hora.

O caminhoneiro foi multado pela EPTC com base em dois artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança e transitar com veículo ou carga com dimensões superiores aos limites legais ou da sinalização, sem autorização.

A primeira infração é considerada leve e custa R$ 88,38. A segunda é considerada grave e tem valor de R$ 195,23. O motorista também recebeu oito pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A altura livre para caminhões transitarem é de 4,50 metros. No entanto, quando existem passagens com vão menor, placas informam os motoristas sobre a restrição. É o caso do túnel, que tem altura máxima de 4,30 metros.

Levantamento da EPTC já contabiliza 15 ocorrências do tipo neste ano até 14 de junho. O problema não é novo e vai seguir ocorrendo, muito por causa da desatenção do motorista.

Placas instaladas na Avenida Castello Branco, na Avenida Osvaldo Aranha e no acesso ao túnel informam sobre a altura diferenciada. Somente na Castello Branco, são ao menos três pontos com a sinalização. Uma delas, inclusive, orienta o motorista a seguir pela Avenida Mauá, antes da descida, em caso de veículos acima do limite.