Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Preço da desatenção
Notícia

Qual o valor das multas por ficar preso no Túnel da Conceição

Segundo levantamento da EPTC, 15 ocorrências do tipo já foram registradas em 2026

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS