Prefeitura não vai aceitar troca proposta pelo Inter

Uma negociação envolvendo o Internacional e a prefeitura de Porto Alegre, discutida há mais de dois anos, não avançará se depender do município. A pedido do prefeito, uma reunião foi realizada na semana passada entre o presidente do Colorado, Alessandro Barcellos, e Sebastião Melo para atualizar o assunto.
O objetivo é discutir uma troca de terrenos na região do Beira-Rio. O Inter tem a intenção de receber o estacionamento da prefeitura, ao lado do estádio, onde costuma se instalar o Circo Mirage.
Em troca, o Colorado repassaria ao município um terreno no final do trecho três da orla do Guaíba, ao lado do Parque Gigante. Ao final do encontro, a prefeitura ficou de avaliar a sugestão do clube gaúcho e responder quando possível.
No entanto, a coluna conseguiu apurar que a resposta não será dada este ano. E, quando houver um novo encontro, a prefeitura responderá que não aceita o acordo.
Embora a administração municipal tenha o interesse de revitalizar novos trechos da orla, a troca é considerada desproporcional pelas partes técnica e política do município. A avaliação interna é que o terreno público possui valor de mercado muito superior ao da área às margens do Guaíba.
Além disso, mesmo aterrada, a região ofertada costuma alagar com frequência. Historicamente, esse terreno oferecido pelo Inter foi doado pela prefeitura ao Colorado na década de 1970.
Para que o negócio evolua, representantes da prefeitura ouvidos pela coluna sinalizaram que o clube precisará melhorar a proposta. Uma das alternativas sugeridas seria garantir que metade do valor arrecadado na venda do terreno financie habitações populares na cidade.
No entanto, a assessoria do presidente Alessandro Barcellos, garante que a troca está quase confirmada e só não ocorreu no último encontro porque o prefeito pediu alguns dias para avaliar. Após a assinatura da minuta da negociação, a proposta será apresentada ao conselho deliberativo do Colorado.
Nesta segunda-feira (1), o prefeito garantiu que as tratativas avançaram no intuito de consolidar a troca.
— A decisão política está dada. Faltam ainda os encaminhamentos legais — informa Melo.
Polêmica
O Inter defende que, quando a Avenida Padre Cacique foi duplicada, parte da via invadiu a área do complexo do estádio. A prefeitura sustenta o oposto: afirma que as estruturas do clube avançaram sobre a calçada.
O engenheiro José Dallaqua, da CBJ Engenharia — empresa contratada pelo governo municipal à época para executar a duplicação da Padre Cacique —, explica que o traçado da avenida precisou sofrer um leve desvio em frente ao Beira-Rio. Em um trecho de cerca de 200 metros, a via foi recuada para contornar a estrutura da nova cobertura do estádio.
Isso não significa, porém, que a avenida tenha ficado mais estreita. As faixas de tráfego por onde os veículos passam não sofreram alteração. O recuo causou, na verdade, o estreitamento do canteiro central.
Torres
O Inter projeta utilizar a área do estacionamento para construir torres residenciais e comerciais ao lado do estádio. A intenção é vender o projeto para empresas que construirão e comercializarão o espaço. Com o dinheiro arrecadado, o Colorado pretende garantir os recursos necessários para construir o CT de Guaíba.