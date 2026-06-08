Os R$ 101 milhões que ainda impedem o Grêmio de assumir a Arena, de fato e de direito

Tricolor acredita que entraves serão resolvidos sem envolvimento de valores Omar Freitas / Agencia RBS

Há duas formas de o Grêmio se tornar proprietário definitivo da Arena. Uma linha de atuação que o Tricolor vem adotando é esperar que as negociações, discutidas há anos nos tribunais e em escritórios de construtoras e incorporadoras, se resolvam.

Essa, inclusive, foi a tática escolhida para resolver a gestão do estádio. Mas, como vocês sabem, foi com os R$ 145 milhões investidos pelo empresário Marcelo Marques que foi possível ao clube gaúcho antecipar para 2025 algo que ele só conseguiria administrar em 2034. Com este recurso, Marques pagou a dívida pela construção do estádio e antecipou todos os valores que a Arena Porto-Alegrense tinha a receber.

A segunda forma para o Tricolor ser o único dono da Arena envolve a quantia de R$ 101 milhões. Com esse dinheiro, a troca de chaves envolvendo o estádio Olímpico poderia se dar de forma imediata, o que tornaria o clube gaúcho o dono da Arena, de fato e de direito.

Que quantia é essa?

Antes de explicar que dinheiro é esse e como ele seria usado, preciso voltar alguns passos. Estas informações não saíram da minha cabeça, mas de decisões de ações judiciais que acompanho há mais de uma década e de propostas apresentadas em reuniões entre as partes envolvidas.

Atualmente, a Karagounis e a OAS 26 são as donas reais do terreno da Arena, como estipula o contrato assinado com o Grêmio. Quando houver a troca de chaves, o Tricolor entrega o Olímpico para as duas empresas e torna-se proprietário do complexo no Humaitá.

A Karagounis já aceitou fazer o negócio e o Grêmio mantém tratativas. Mas isso resolve só parte dos problemas, pois o clube gaúcho ficaria com a propriedade de metade da Arena e ainda seria responsável por 50% do terreno do Olímpico.

Olímpico

O imbróglio envolve a OAS 26, que tem dificultado as negociações, pois quer que seja definido antes quem ficará responsável pela demolição do estádio Olímpico e pelas obras do entorno da Arena, que eram de atribuição da antiga construtora OAS. Se estas questões forem resolvidas, a OAS 26 não teria mais argumentos para emperrar a negociação.

A demolição do estádio Olímpico é avaliada em até R$ 30 milhões. A empresa Coesa, que comprou a parte imobiliária da OAS, havia ficado responsável por limpar o terreno da Azenha, mas não quer mais fazê-lo.

E ela também precisa cumprir a sua parte. A empresa deve R$ 17 milhões para a prefeitura, relativa ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) da transferência de parte do terreno da Arena. A OAS 26 quer o perdão da dívida para poder fechar negócio.

Entorno da Arena

Já as obras do entorno da Arena, segundo as últimas decisões da Justiça, custariam R$ 65 milhões, segundo atualização feita pela prefeitura. A intervenção principal é o prolongamento da Avenida A. J. Renner. Está prevista, ainda, a conclusão da duplicação da Avenida Padre Leopoldo Brentano, no trecho entre a Avenida Voluntários da Pátria e a Avenida A. J. Renner.

Mas, segundo a Justiça gaúcha, a obrigação de fazer a obra deve ser revertida em necessidade de pagar. Ou seja, em vez de executar as melhorias, o responsável precisará pagar por elas. Se a decisão for mantida, caberá à prefeitura e ao Ministério Público buscar o ressarcimento pelas intervenções.

Em 2024, decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que o pagamento pelas obras não realizadas do entorno da Arena do Grêmio deve sair da fila da recuperação judicial da Metha, antiga OAS. Dessa forma, a quitação deveria ocorrer de forma imediata, o que até hoje não se resolveu.

IPTU

Há ainda um valor de IPTU que a prefeitura cobra na Justiça pela área do estádio Olímpico. Em 2025, o montante em aberto girava em R$ 6,6 milhões.

Sendo assim, se o Tricolor ou algum novo mecenas desembolsasse R$ 101 milhões, ou contasse com um novo aporte de investidores, poderia anunciar o desfecho desta longa novela. Mas há necessidade de se resolver imediatamente essa situação?

Do ponto de vista do Grêmio, não. Até dezembro de 2033, ele é o único responsável pela gestão da Arena.

No entanto, a partir de janeiro de 2034, a gestão do estádio é automaticamente transferida para os proprietários do complexo do Humaitá. Se, até lá, o Tricolor tiver trocado as chaves apenas com a Karagounis, daqui a menos de 8 anos, terá de dividir lucros e despesas da Arena com a OAS 26.

O clube gaúcho acredita que tudo se resolverá antes disso. Inclusive, articula uma ação em um tribunal arbitral para obrigar a OAS 26 a entregar a sua parte da Arena.

Outra dívida