"Os governos e a Rumo abandonaram a malha do Rio Grande do Sul", avalia ministro do governo Lula

Segundo George Santoro, essa realidade está prestes a mudar. Vosmar Rosa / MT / Divulgação

A malha ferroviária do Rio Grande do Sul foi abandonada pelos governos e pela empresa responsável pela concessão. A constatação é do ministro dos Transportes, George Santoro.

— Os governos abandonaram a malha do Rio Grande do Sul. A Rumo abandonou o Rio Grande do Sul. Então, ela priorizou o Paraná. E aí, quando ela priorizou o Paraná, a malha do Rio Grande do Sul foi destruída — avaliou Santoro, em entrevista à coluna.

Na atual concessão, a malha ferroviária gaúcha encolheu 75%. Além disso, foi o único modal a não receber recursos públicos após a enchente de 2024. Já a Rumo retirou trilhos do Rio Grande do Sul e os levou para Santa Catarina e Paraná, como mostrou a colunista Giane Guerra.

No entanto, essa realidade está prestes a mudar. Segundo Santoro, a nova concessão entregará uma rentabilidade de 15% acima da inflação aos vencedores do leilão.

A consulta pública da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) está ouvindo sugestões. E é ela que irá definir quando a disputa será realizada. A avaliação do ministro é que o leilão ocorra entre dezembro e fevereiro de 2027.

— Quem está no Paraná não quer que eu pegue o dinheiro que sobrar e coloque no Rio Grande do Sul. Então, tem essa questão regional muito intensa. Temos que ouvir todos para melhorar o projeto. A ideia da consulta pública é corrigir algumas imperfeições na fase de modelagem — explica Santoro.

A ideia do governo é que essa nova concessão integre o Rio Grande do Sul com as malhas nacional e do Mercosul. Dos três lotes, um deles liga São Paulo a Santa Catarina. Os outros dois envolvem os gaúchos.

Um deles liga o norte do Estado com o porto de Rio Grande. O outro inicia em São Paulo e se conecta com a Argentina, passando por cidades gaúchas das regiões Norte, Central e Fronteira Oeste.

O estudo da Infra apontou que esses dois lotes não são rentáveis. Mas, na opinião de Santoro, isso ocorre porque o traçado no Estado precisará ser refeito.

— Ferrovia só começa a ter rentabilidade quando está pronta. Eu tenho que recuperar uma malha inteira. Quando eu recupero a malha, ela vira rentável. Porque eu tenho carga no Rio Grande do Sul. Eu tenho demanda no Rio Grande do Sul. O problema é que eu tenho que fazer muita obra, por isso há um gap de viabilidade — explica o ministro.