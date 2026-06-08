O que disse o motorista que se envolveu em acidente com morte na freeway e qual era a velocidade do ônibus

Documento foi retirado duas horas depois do acidente. PRF/Reprodução / Divulgação

Caberá ao Instituto-Geral de Perícia (IGP) apontar a causa do acidente que vitimou uma pessoa na noite de sábado (6) na freeway, em Glorinha. Cleuci Isabel Melo Brum, de 69 anos, estava dentro do ônibus da empresa Expresso Nordeste, que partiu de Curitiba, no Paraná, com destino a Porto Alegre.

Por volta das 22h20, o veículo saiu da pista e tombou na altura do km 42, em Glorinha, no sentido Litoral-Capital. O tacógrafo foi retirado duas horas depois do acidente.

O documento estava em dia e registrava a velocidade de 90 km/h, dentro do limite permitido da rodovia. Aliás, a partir de pouco antes das 22h, essa velocidade se manteve constante até a hora do tombamento, sem variações, o que pode indicar que o veículo estava com o piloto automático acionado.

O motorista será ouvido formalmente pela Polícia Civil, que tenta localizá-lo. Até o momento, ele não respondeu aos contatos feitos.

Mas o que a coluna já conseguiu apurar é que ele relatou que ouviu um estrondo muito forte antes do acidente. Segundo o motorista, foi após o barulho que o veículo saiu da pista.

O barulho não teria vindo dos pneus, que estavam intactos, segundo profissionais que vistoriaram o local do acidente após o tombamento. Também não foram encontradas marcas de frenagem no asfalto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo atingiu a defesa metálica e percorreu cerca de cem metros junto à estrutura antes de tombar.