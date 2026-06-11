Infraero assume mais um aeroporto do RS

Aeroporto opera atualmente três voos diários. Aeroclube de Caxias do Sul / Divulgação

Após anos de tratativas, a Infraero passará a administrar um novo aeroporto no Rio Grande do Sul. A publicação de uma portaria em edição extra do Diário Oficial da União de quarta-feira (10) oficializou a decisão do Ministério de Portos e Aeroportos.

Caberá à empresa administrar, operar e explorar o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul. Antes da mudança, haverá um período de transição de quatro meses envolvendo a prefeitura.

O secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Elói Frizzo, informa que ainda aguarda contato da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da Infraero para poder iniciar essa transição.

A prefeitura tem investido R$ 12 milhões no aeroporto, em obras como recomposição da pista de pousos e decolagens, construção de muros no imóvel, além de revitalizações em hangares, entre outras melhorias. Essas obras foram exigidas pela Anac a fim de melhorar a segurança do terminal.

— Aguardamos o contato da Infraero para ver em quais condições essa transferência vai ocorrer. Enquanto isso, continuamos tocando as obras — informa Frizzo.

A intenção do município, porém, é que estas intervenções sejam finalizadas com os investimentos da prefeitura. Outros R$ 6 milhões devem vir do governo do Estado para a realização de melhorias no terminal de passageiros.

Segundo o colunista Alessandro Valim, atualmente, o Hugo Cantergiani recebe três voos diários das companhias Azul, Gol e Latam, que ligam Caxias a São Paulo. Em 2025, cerca de 344 mil passageiros passaram pelo local. O recorde de utilização ocorreu em 2024, quando o movimento foi de 450 mil pessoas.