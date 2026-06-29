Importante rodovia do RS ganha mais 10 quilômetros duplicados 

Além da duplicação, região ganhou um retorno, duas novas pontes e iluminação. ViaSul / Divulgação

A BR-386 terá mais 10 quilômetros duplicados liberados para uso a partir das 14h desta terça-feira (30). O trecho fica entre os quilômetros 252 e 262 e compreende as cidades de Fontoura Xavier e Soledade, no norte gaúcho.

Essa é a segunda entrega ocorrida neste mês na região. Em 2 de junho, 8,8 quilômetros de pista dupla já tinham sido liberados pela Motiva ViaSul.

Além da duplicação, a região ganhou um retorno e duas novas pontes — sobre os arroios Tatim e Penteado. O projeto também incluiu melhorias na iluminação do trecho, com a implantação de 102 novos pontos de luz.

Outros 6,8 quilômetros seguem em obras, que deverão ser entregues no próximo mês.

Originalmente, as obras entre Fontoura Xavier e Soledade deveriam ter sido concluídas em 2025. Os trabalhos começaram em 2023.

A outra região em obras envolve Tio Hugo e Soledade. Metade da duplicação de 34,6 quilômetros já foi realizada. A previsão é que a obra seja entregue até o final do ano.

Dessa forma, a ViaSul pretende alcançar, até o final deste ano, a marca de 70 quilômetros de duplicação concluídos na BR-386.

Próximas intervenções

A ViaSul solicitou uma pausa na duplicação da BR-386 para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A obra em 54,9 quilômetros, entre Marques de Souza e Fontoura Xavier, deveria começar em 2026 e finalizar em 2028. No entanto, a concessionária quer realizar o serviço entre 2030 e 2033.

Já com relação à duplicação de 34,6 quilômetros, entre Carazinho e Tio Hugo, a obra está programada para ocorrer entre 2036 e 2037. Na previsão inicial, os trabalhos seriam realizados entre 2029 e 2030.

A concessionária pediu o adiamento para poder deixar os projetos de duplicação mais resilientes a enchentes. O trecho da duplicação entre Marques de Souza e Fontoura Xavier foi o mais afetado pelos eventos climáticos de 2024.

A ANTT vai analisar o pedido. Enquanto não houver a apreciação, a ViaSul não receberá os reajustes de tarifas máximos solicitados, pois sofrerá descontos ao não entregar a duplicação no prazo contratado.

O trecho entre Tabaí e Canoas também passará por melhorias. A data desta intervenção não foi alterada. A intervenção vai ocorrer a partir de 2031.

Obras prontas

Na região de Nova Santa Rita, um novo viaduto foi entregue nesta segunda-feira (29). A estrutura do quilômetro 434 fica no cruzamento com a Rua Dr. Lourenço Záccaro e Estrada Sanga Funda. O outro viaduto em construção, no km 435, na rótula com a Avenida Santa Rita, deve ser concluído até o final do ano.

Com a liberação de novo trecho duplicado, a BR-386 terá 39,1 quilômetros entregues. A duplicação de 20,3 quilômetros entre Marques de Souza e Lajeado foi finalizada em fevereiro de 2026.