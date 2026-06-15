Imagens de câmeras de Porto Alegre passam a contar com reconhecimento facial

Funcionalidade foi apresentada aos órgãos de segurança pública do município e do Estado Jéssica Moraes/Procempa / Divulgação

Desde sexta-feira (13), imagens captadas por 23 câmeras da prefeitura de Porto Alegre já podem ser usadas para encontrar pessoas desaparecidas. A funcionalidade foi desenvolvida pela Procempa e apresentada aos órgãos de segurança pública do município e do Estado.

Outras 466 câmeras que já contam com leitura automática de placas também passam a utilizar IA para rastrear veículos pela cidade.

A iniciativa permite realizar consultas e cruzar dados com rapidez. Se houver um alerta de veículo furtado, por exemplo, é possível digitar a placa no sistema de monitoramento e solicitar quais foram as últimas passagens dele pela cidade, com detalhes sobre data e hora.

Para encontrar pessoas, é possível consultar o banco de dados de desaparecidos e solicitar que a inteligência artificial apresente locais e horários mais frequentes de quem está sendo procurado, com o intuito de aumentar as chances de abordagem. Além disso, quando essa pessoa passa por uma das câmeras — distribuídas em locais considerados estratégicos da cidade — e é identificada como desaparecida, um alerta é gerado para os órgãos de segurança.

Quando desaparecido é localizado, alerta é enviado Reprodução / Procempa

— Com a incorporação de inteligência artificial ao sistema de Cercamento Eletrônico, Porto Alegre amplia sua capacidade de monitoramento e análise de informações de forma mais ágil e integrada, fortalecendo a atuação preventiva e investigativa da segurança pública municipal — destaca a presidente da Procempa, Débora Roesler.

Segundo a Procempa, o sistema, chamado de SmartGen, garante a privacidade dos dados, moderniza e acelera as rotinas administrativas da prefeitura.