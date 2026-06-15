Imagens de câmeras de Porto Alegre passam a contar com reconhecimento facial

Desde sexta-feira (13), imagens captadas por 23 câmeras da prefeitura de Porto Alegre já podem ser usadas para encontrar pessoas desaparecidas. A funcionalidade foi desenvolvida pela Procempa e apresentada aos órgãos de segurança pública do município e do Estado.
Outras 466 câmeras que já contam com leitura automática de placas também passam a utilizar IA para rastrear veículos pela cidade.
A iniciativa permite realizar consultas e cruzar dados com rapidez. Se houver um alerta de veículo furtado, por exemplo, é possível digitar a placa no sistema de monitoramento e solicitar quais foram as últimas passagens dele pela cidade, com detalhes sobre data e hora.
Para encontrar pessoas, é possível consultar o banco de dados de desaparecidos e solicitar que a inteligência artificial apresente locais e horários mais frequentes de quem está sendo procurado, com o intuito de aumentar as chances de abordagem. Além disso, quando essa pessoa passa por uma das câmeras — distribuídas em locais considerados estratégicos da cidade — e é identificada como desaparecida, um alerta é gerado para os órgãos de segurança.
— Com a incorporação de inteligência artificial ao sistema de Cercamento Eletrônico, Porto Alegre amplia sua capacidade de monitoramento e análise de informações de forma mais ágil e integrada, fortalecendo a atuação preventiva e investigativa da segurança pública municipal — destaca a presidente da Procempa, Débora Roesler.
Segundo a Procempa, o sistema, chamado de SmartGen, garante a privacidade dos dados, moderniza e acelera as rotinas administrativas da prefeitura.
— O SmartGen pode contribuir com o trabalho do CEIC ao dar mais agilidade à análise de informações e documentos, apoiando nossas equipes na tomada de decisão e tornando os processos internos mais eficientes — afirma o coordenador-geral do Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre (CEIC-Poa), Adenir Brito.