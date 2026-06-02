Governo Lula troca superintendente da PRF no Rio Grande do Sul

Costa está na corporação desde 2015. PRF / Divulgação

O Diário Oficial da União desta terça-feira (2) trouxe a mudança no comando da superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. A troca já era especulada desde fevereiro.

Natural de Jaguarão, o inspetor João Antônio Martins Costa assume a função. Ele estava lotado na região de Pelotas.

Com 44 anos, Costa está na corporação desde 2015 é formado em direito e foi policial militar antes de se transferir para a PRF. Em 2022, chegou a concorrer a deputado federal pelo PDT.

O inspetor atuou nas áreas de inteligência, direitos humanos e educação para o trânsito da PRF. Entre outras atividades, foi diretor-parlamentar do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado e coordenador parlamentar da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais.

Em fevereiro, o sindicato chegou a publicar uma nota contrária à indicação. Na ocasião, os agentes alertavam que Costa não tinha respaldo mínimo do efetivo, não detinha conhecimento de gestão e não apresentava histórico de resultados à sociedade.

O novo superintendente assume no lugar de Fabricio Bianchi, que assumiu o cargo em junho de 2024. Essa é a terceira mudança de chefe da PRF no Rio Grande do Sul em menos de quatro anos. O policial Anderson Nunes dos Santos coordenou a corporação no Estado entre 2023 e 2024.