Falha em sistema de voos em São Paulo afeta aeroportos do Brasil

Aeroporto de Guarulhos fica na região metropolitana de São Paulo NELSON ALMEIDA,AFP / AFP

Uma falha no sistema da torre de controle da Aeronáutica, em São Paulo, afetou os voos no Brasil. O problema foi informado por volta das 9h30 da manhã desta terça-feira (2).

Aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos foram diretamente impactados. Pousos e decolagens foram suspensos.

Em Porto Alegre, ao menos cinco decolagens para estes destinos sofreram atrasos.

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Com a suspensão de voos para e destes três aeroportos, um efeito cascata deve impactar outros terminais do Brasil e do exterior ao longo da manhã.

A Força Aérea Brasileira (FAB) reconheceu o transtorno e informou que já houve restabelecimento das operações. Os aviões já estão recebendo autorização para seguir viagem mas com espaçamento maior entre si. Segundo a Aeronáutica, houve um "problema técnico operacional externo".

"Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para os aeródromos", informou o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) por meio de nota.