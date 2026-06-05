Divulgado novo balanço de multas por radares que flagram quem passa sinal vermelho

Novamente, desobedecer ao semáforo não é a principal infração Divulgação EPTC / PMPA

Nesta sexta-feira (5), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou o segundo balanço de infrações registradas pelos radares que flagram quem passa o sinal vermelho. Ao todo, 898 condutores foram multados no mês de abril pelos Detectores de Avanço de Sinal (DAS), também conhecidos como caetanos.

A quantidade representa 0,03% dos veículos que passaram pelos cinco cruzamentos monitorados — 2,33 milhões. O percentual é praticamente o mesmo que o registrado no mês de março, quando 0,04% foram flagrados cometendo infração.

E, novamente, desobedecer ao semáforo não foi a principal infração registrada. Do total de autuações, 511 foram multados por excesso de velocidade. O restante, 387, avançou o sinal vermelho.

— Os dados reforçam que a ampla maioria dos condutores já compreende a importância de respeitar a sinalização e os limites estabelecidos — avalia o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

De posse dessas informações, que demonstram que o abuso de velocidade tem sido a principal infração, a EPTC avalia a necessidade de reforçar ações nos cruzamentos fiscalizados. A empresa destaca que a velocidade nos cruzamentos não foi alterada após a instalação dos caetanos. O que houve foi um aumento no número de placas nas regiões fiscalizadas.

Cruzamentos monitorados

A partir de 1º de março:

Av. Protásio Alves x Rua Vicente da Fontoura; Av. Bento Gonçalves x Av. Princesa Isabel.

A partir de 27 de abril:

Av. Farrapos x Rua Santo Antônio/Rua Walmor Paulo Sauter; Av. Aparício Borges x Av. Oscar Pereira; Av. Nonoai/Cavalhada x Av. Campos Velho/Vicente Monteggia.

Na madrugada

Os dados também apontam que, no mês de abril, 2.481 condutores avançaram o sinal vermelho entre 23h e 4h59, dentro da regra de tolerância adotada em Porto Alegre. Ou seja, eles cruzaram a sinaleira respeitando o limite máximo de 30 km/h e dando preferência a pedestres e veículos que trafegavam no sinal verde.

Somente 43 infrações foram contabilizadas por desrespeito ao sinal vermelho. Outras 82 envolviam excesso de velocidade.

Campeã

Entre os locais monitorados, a Avenida Bento Gonçalves concentrou o maior número de infrações registradas no período, com 309 autuações, sendo 260 por velocidade acima do limite e 49 por avanço do sinal vermelho. Na sequência aparecem a Avenida Protásio Alves, com 198 registros; a Rua Vicente da Fontoura, com 144; e a Avenida Farrapos, com 110 ocorrências.

O local com o maior índice de infrações por desrespeito ao sinal vermelho foi a Avenida Protásio Alves, com 129 autuações.

Multas canceladas

No período monitorado, 11 condutores precisaram avançar o sinal vermelho e não foram autuados para dar passagem a veículos de emergência. Em março, o mesmo total foi contabilizado.

Novos cruzamentos

A partir da segunda quinzena de junho, mais três cruzamentos passarão a ser monitorados. São eles: