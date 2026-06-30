De bares a loja de discos: definidos os primeiros 11 estabelecimentos do viaduto Otávio Rocha

Pouco mais de um mês após assumir o Viaduto Otávio Rocha, o consórcio Confia no Centro — formado pelo Bar Justo e pelo Café Mal Assombrado — apresentou os primeiros estabelecimentos que vão ocupar as 29 lojas do complexo. Ao todo, 11 empreendedores foram selecionados.

Dois restaurantes, dois bares, duas cafeterias, uma drinkeria e uma loja de vinhos compõem os espaços gastronômicos. Há ainda uma loja de discos, uma livraria e uma galeria de arte entre os selecionados (veja lista abaixo).

Segundo um dos sócios do Bar Justo, Adelino Bilhalva, ainda não há previsão de quando as portas dos estabelecimentos serão abertas. O consórcio tem até o dia 27 de julho para ter 24 lojas em funcionamento. O prazo pode ser estendido até 27 de agosto.

Primeiras 11 lojas

Nina Gastronomia Cafeteria Vírgula Bar Guernica Drinkeria Coletivo de Rua Povoada Gastro Bar Restaurante Du Nordeste Cafeteria Coffee to Wine Loja Inclusive Wine Loja Gira Discos Livraria Clareira Coletivo Mercado de Arte Carmen Fonseca

Cinco anos

Os permissionários e a prefeitura estabeleceram 27 tipos de negócios que poderão funcionar nas lojas, que possuem três configurações básicas de espaço: entre 9 m² e 12 m², de 14 m² a 18 m² e de 20 m² a 30 m².

Atualmente, a segurança do espaço é feita por uma equipe fixa da Guarda Municipal. Mas a prefeitura está contratando uma empresa terceirizada que ficará responsável por manter a segurança do viaduto e dos empreendimentos.