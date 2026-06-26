"Cheia de buracos, cobrando pedágio; graças a Deus, não é nossa administração", diz ministro de Lula ao passar por rodovia do RS

Em visita ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, o ministro dos Transportes passou pela RS-287. George Santoro se deslocava para a ponte do Fandango, na BR-153, que foi inaugurada oficialmente.
O ministro fez duras críticas à conservação da rodovia. A estrada, entre Tabaí e Santa Maria, é administrada pelo Grupo Sacyr em uma concessão feita pelo governo do Estado.
— Eu fiquei muito mal impressionado. Cheia de buraco e cobrando pedágio. Isso me surpreendeu muito negativamente. Sem nenhum investimento, nem acostamento tem, depois de cinco anos de concessão. Isso é uma situação bem ruim — relatou Santoro durante cerimônia de entrega da ponte do Fandango.
Segundo o ministro, as concessões feitas pelo governo federal têm outro nível de qualidade, com outro tipo de tarifa.
— Não gostaria de ter passado uma concessão nessa situação. Não é assim que a gente faz no governo federal. Concessão é de outro padrão, de outro nível de qualidade e com outro tipo de tarifa. Então, acho que os gaúchos estão mal servidos com essa concessionária. Liguei para o presidente da Associação Brasileira de Concessões, e fiz reclamei para ele. É inadmissível uma situação como essa.
A coluna procurou o grupo Sacyr e o governo do Estado. Até o momento, a concessionária não se manifestou. Já a Secretaria Estadual da Reconstrução Gaúcha informou que não irá se manifestar.
A rodovia foi uma das mais impactadas pela enchente de 2024. Ao todo, 14 trechos foram destruídos com as chuvas. As obras estão sendo realizadas, mas há queixas de que estão demorando muito tempo para ocorrer. Além disso, as duplicações previstas em contrato também estão fora do prazo estimado.