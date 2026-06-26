"Cheia de buracos, cobrando pedágio; graças a Deus, não é nossa administração", diz ministro de Lula ao passar por rodovia do RS

Ministro disse que concessões federais têm outro padrão. Jerônimo Gonzalez / MT/Divulgação

Em visita ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, o ministro dos Transportes passou pela RS-287. George Santoro se deslocava para a ponte do Fandango, na BR-153, que foi inaugurada oficialmente.

O ministro fez duras críticas à conservação da rodovia. A estrada, entre Tabaí e Santa Maria, é administrada pelo Grupo Sacyr em uma concessão feita pelo governo do Estado.

— Eu fiquei muito mal impressionado. Cheia de buraco e cobrando pedágio. Isso me surpreendeu muito negativamente. Sem nenhum investimento, nem acostamento tem, depois de cinco anos de concessão. Isso é uma situação bem ruim — relatou Santoro durante cerimônia de entrega da ponte do Fandango.

Segundo o ministro, as concessões feitas pelo governo federal têm outro nível de qualidade, com outro tipo de tarifa.

— Não gostaria de ter passado uma concessão nessa situação. Não é assim que a gente faz no governo federal. Concessão é de outro padrão, de outro nível de qualidade e com outro tipo de tarifa. Então, acho que os gaúchos estão mal servidos com essa concessionária. Liguei para o presidente da Associação Brasileira de Concessões, e fiz reclamei para ele. É inadmissível uma situação como essa.

A coluna procurou o grupo Sacyr e o governo do Estado. Até o momento, a concessionária não se manifestou. Já a Secretaria Estadual da Reconstrução Gaúcha informou que não irá se manifestar.