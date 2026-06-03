Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

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Cancelado novo leilão de rodovias estaduais no RS

Seis estradas do Vale do Taquari e do norte do Estado seriam repassadas para a iniciativa privada

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