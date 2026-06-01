BR-386 terá liberação de novos trechos duplicados em junho

Primeiro trecho duplicado será entregue em Fontoura Xavier. ViaSul / Divulgação

A partir das 14h desta terça-feira (2), a BR-386 terá mais 8,8 quilômetros duplicados liberados para uso. O trecho está localizado entre os quilômetros 262 e 270, no município de Fontoura Xavier, no norte do Estado.

A nova pista também ganhou um retorno no quilômetro 268 e 1,5 quilômetro de rua lateral em cada sentido da rodovia. Ao todo, o trecho ganhou 212 novos pontos de iluminação.

Dessa forma, os motoristas passam a contar com pistas fisicamente separadas e um novo ponto de retorno com segurança. A obra é de responsabilidade da Motiva ViaSul.

Outros 16,8 quilômetros seguem em obras. A previsão da concessionária é liberar mais 10 quilômetros em junho. Restarão ainda 6,8 quilômetros para serem duplicados, que deverão ser entregues no próximo mês.

Originalmente, as obras entre Fontoura Xavier e Soledade deveriam ter sido concluídas em 2023. Os trabalhos começaram em julho de 2021.

Já entre Tio Hugo e Soledade, metade da duplicação já foi realizada. A previsão é que a obra seja entregue até o final do ano.

Na região de Nova Santa Rita, dois viadutos estão sendo construídos. A estrutura do quilômetro 435 deve ser entregue ao tráfego no primeiro semestre. Já o que está erguido no quilômetro 434 ficará pronto até dezembro.

Próximas intervenções

A ViaSul solicitou uma pausa na duplicação da BR-386 para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A obra em 54,9 quilômetros, entre Marques de Souza e Fontoura Xavier, deveria começar em 2026 e finalizar em 2028. No entanto, a concessionária quer realizar o serviço entre 2030 e 2033.

Já com relação à duplicação de 34,6 quilômetros, entre Carazinho e Tio Hugo, a obra está programada para ocorrer entre 2036 e 2037. Na previsão inicial, os trabalhos seriam realizados entre 2029 e 2030.

A concessionária pediu o adiamento para poder deixar os projetos de duplicação mais resilientes a enchentes. O trecho da duplicação entre Marques de Souza e Fontoura Xavier foi o mais afetado pelos eventos climáticos de 2024.

A autarquia vai analisar o pedido. Enquanto não houver a apreciação, a ViaSul não receberá os reajustes de tarifas máximos solicitados, pois sofrerá descontos ao não entregar a duplicação no prazo contratado.

O trecho entre Tabaí e Canoas também passará por melhorias. A data desta intervenção não foi alterada. A intervenção vai ocorrer a partir de 2031.

Obras prontas

Com a liberação de novo trecho duplicado, a BR-386 terá 29,1 quilômetros entregues. A duplicação de 20,3 quilômetros entre Marques de Souza e Lajeado foi finalizada em fevereiro de 2026.