Avião faz passagens baixas e dá voltas pelo céu de Porto Alegre

Aeronave faz passagem baixa pela Capital. Reprodução / Reprodução

Novamente, um avião dando voltas em Porto Alegre chama a atenção dos moradores. Ele sobrevoa o entorno do aeroporto Salgado Filho, mas pode ser avistado em Canoas, Eldorado do Sul, Guaíba, Alvorada, passando pelos bairros Hípica e Restinga, na Zona Sul.

A aeronave faz parte do Grupo Especial de Inspeção em Voo (Geiv) da Aeronáutica. Ela ficará fazendo este movimento durante a segunda-feira (8).

O avião não chega a pousar no aeroporto Salgado Filho e nem na Base Aérea de Canoas. Ele faz uma inspeção nos equipamentos que auxiliam pousos e decolagens.

As inspeções são corriqueiras. Em maio, a aeronave também fazia a aferição de instrumentos de pouso e decolagem da Base Aérea.

Em 2024, o Geiv fez o mesmo procedimento na pista antes da reabertura do Salgado Filho. Na ocasião, uma ave colidiu com a aeronave nas proximidades do aeroporto.