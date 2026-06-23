Após dois anos sem reajuste, pedágio de três rodovias do RS sobe 20% nesta semana

Pedágio havia subido pela última vez em 2023. Lauro Alves / Agencia RBS

A diretoria colegiada da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) aprovou um reajuste de 20% nos pedágios da freeway, BR-101 e BR-386. A autorização foi concedida na semana passada e publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (23).

De acordo com a publicação, o aumento valerá a partir da 0h de sexta-feira (26). Dessa forma, o pedágio para carros subirá de R$ 5,50 para R$ 6,60 (veja tabela abaixo).

A tarifa não subia há mais de três anos. Em 2023, o pedágio para carros aumentou de R$ 5,20 para R$ 5,80, um reajuste de 11,53%.

No ano seguinte, a ViaSul não cumpriu obrigações contratuais ao não entregar um trecho da duplicação da BR-386. Dessa forma, a tarifa, que deveria subir para R$ 5,90, caiu para R$ 5,50. Ou seja, a ANTT retirou R$ 0,40 do valor do pedágio.

Em 2025, a agência decidiu mudar a data do reajuste anual. Em vez de fevereiro, as alterações nos preços dos pedágios passaram a ocorrer em agosto. Entretanto, o reajuste previsto só ocorreu agora, 10 meses depois.

Além da variação da inflação medida pelo IPCA, 11% entre fevereiro de 2024 e agosto de 2025, a ViaSul recuperou R$ 0,30 dos R$ 0,40 que foram descontados pela ANTT devido ao atraso nas obras. Como a empresa realizou novas entregas de obras previstas em contrato, recebeu um bônus de R$ 0,20.

Contratualmente, um novo reajuste poderá ser concedido já em agosto de 2026, levando em consideração a inflação dos últimos 12 meses.

No entanto, a ViaSul poderá sofrer novos descontos por atrasos nos próximos anos. A concessionária já deveria estar executando a duplicação da BR-386 no trecho entre Marques de Souza e Fontoura Xavier. A obra só deverá ser iniciada em 2030.

De acordo com a concessionária, o adiamento foi solicitado para permitir a elaboração de projetos de duplicação mais resilientes a enchentes. O trecho entre Marques de Souza e Fontoura Xavier foi um dos mais afetados pelos eventos climáticos de 2024.

A ViaSul pediu uma prorrogação de prazo. A ANTT ainda não avaliou a solicitação.

Novos preços

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