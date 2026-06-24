Após décadas de espera, primeira licitação para travessia entre cidades do sul do RS será realizada

Cerca de 105 mil passageiros utilizam o serviço por mês. Laura Cosme / Grupo RBS

A travessia de lancha entre Rio Grande e São José do Norte, no sul do Estado, vai receber a sua primeira licitação da história. A promessa foi feita por representantes da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) em reunião ocorrida na segunda-feira (22) com o presidente da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

O objetivo é que o edital de licitação seja lançado até janeiro. A definição virá a partir de questões pendentes que precisam ser resolvidas com as prefeituras de Rio Grande e São José do Norte. A área onde as lanchas atracam é de propriedade dos municípios.

Com a promessa feita pela Metroplan, a Agergs retomará, a partir da próxima semana, a análise do pedido de reajuste de 4,06% da tarifa da travessia hidroviária. Quando for aprovado, o valor da passagem subirá de R$ 6,50 para R$ 6,75.

— Trata-se de uma demanda histórica da região. A realização da licitação garantirá à concessionária vencedora a segurança jurídica necessária para realizar os investimentos e qualificar o serviço prestado —, avalia o conselheiro-presidente da Agergs, Marcelo Spilki.

A solicitação de aumento foi suspensa depois que uma das lanchas da atual prestadora do serviço — da empresa Transnorte, que não foi escolhida por licitação — fez uma parada de emergência devido a um problema mecânico. Cerca de 200 passageiros estavam a bordo no momento da ocorrência.

O transporte continuou sendo realizado por outras duas embarcações da empresa. Após o incidente, a embarcação foi retirada de circulação pela Marinha do Brasil, que determinou reparos e inspeções para verificar as condições de segurança da operação. Após os consertos e uma vistoria técnica, a lancha foi considerada apta para retornar à navegação.