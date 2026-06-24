Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Solução
Notícia

Após décadas de espera, primeira licitação para travessia entre cidades do sul do RS será realizada

Reajuste do atual contrato está suspenso 

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