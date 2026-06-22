Após cobrança por falta de recursos, governo Lula retomará obra parada há mais de cinco anos no RS

Obra está parada desde o início de 2021. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As obras nas rodovias federais do Rio Grande do Sul não irão enfrentar falta de dinheiro. A garantia é do ministro dos Transportes.

Nesta segunda-feira (22), George Santoro conversou com a coluna e prometeu que haverá liberação de novos recursos. O ministro virá ao Estado na quinta-feira para anunciar os aportes necessários.

— Todos os recursos estão nas obras. Mas não serão suficientes até o final do ano. Então, a gente vai fazer o reforço. Agora, na janela do final de junho, início de julho, a gente vai reforçar as dotações (orçamentárias) no Rio Grande do Sul. Isso está combinado e eu vou cumprir a minha palavra — prometeu Santoro.

Para a nova ponte do Guaíba serão repassados R$ 50 milhões. Com o recurso, será possível iniciar a construção, que está parada desde o inicio de 2021. Em maio, a coluna informou, com exclusividade, que a obra não podia começar por falta de recursos.

O próprio ministro reconhece que o montante não é suficiente. No entanto, permite que o trabalho pode ser iniciado.

A construção necessita de R$ 524,93 milhões para ser finalizada. As empresas Cidade e Arteleste são as responsáveis pelo serviço, que tem previsão de duração de três anos.

Duplicação da BR-290

Outra obra que vai receber novo aporte é a duplicação da BR-290, entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. Em abril, Santoro havia informado que os trabalhos no lote dois, que estão parados há mais de seis anos, começariam em maio. Agora, com um novo aporte de recursos, as obras serão retomadas em breve.

Empresas preocupadas

A previsão atual indica que faltam R$ 570 milhões para as obras nas rodovias federais do Estado. Preocupadas com os cortes que também afetam outros estados, entidades que representam empresas do setor entregaram uma carta ao Ministério dos Transportes pedindo um aporte de recursos. O documento expõe que o corte no orçamento configura situação de extrema gravidade, com "potencial de comprometer de forma irreversível a infraestrutura rodoviária federal" e gerar prejuízos "sem precedentes".