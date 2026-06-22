Alerta falso da Defesa Civil afeta o RS

Ferramenta tem sido usada pelo governo gaúcho para avisar moradores sobre intensidade de chuva, vento e granizo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul está sem acesso à plataforma de comunicação que avisa os gaúchos sobre alertas de fenômenos meteorológicos, como chuva, vento e granizo. A ferramenta foi derrubada pela Defesa Civil Nacional após um ataque hacker no fim de semana.

Dessa forma, mensagens de SMS e do sistema de Cell Broadcast estão fora do ar. Segundo o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil Estadual, não há uma previsão de quando o sistema será restabelecido.

Apesar da dificuldade, o coronel Luciano Boeira garante que o Rio Grande do Sul tem outras ferramentas de avisos que seguem em funcionamento.

— Os alertas meteorológicos seguirão sendo emitidos pelos canais oficiais da Defesa Civil Estadual, as redes sociais institucionais, que somam um público de mais de 700 mil pessoas, o envio de informações à imprensa, a articulação permanente com as Coordenadorias Regionais e Municipais de Proteção e Defesa Civil, além dos sistemas de monitoramento hidrológico e meteorológico utilizados para subsidiar a tomada de decisão dos gestores públicos — informa Boeira.

O sistema da Defesa Civil emite sons e mensagens para moradores de regiões sob risco de desastres. Os alertas aparecem em formato pop-up no celular, sobrepondo-se ao conteúdo exibido na tela.

Misantropia

Na madrugada de sábado (20), um alerta sonoro extremo foi disparado para celulares de moradores de várias cidades brasileiras. Houve relatos em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Campo Grande.

As mensagens traziam a palavra "misantropia" ou variações, e não estavam ligadas a nenhuma situação real de risco. O termo significa aversão ou rejeição à humanidade.