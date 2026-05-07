Vendaval faz voo da Azul arremeter de aeroporto do RS e regressar para Porto Alegre

Site FlightRadar mostra o traçado de ida e volta do avião FlightRadar

Um avião da Azul, modelo ATR 72-600, que se preparava para pousar no aeroporto de Santa Maria, precisou arremeter e retornar ao local de origem. O voo saiu de Porto Alegre às 13h49.

A previsão era chegar na região central do Estado às 14h45. Na tentativa de pouso, o piloto encontrou ventos de até 60 km/h e decidiu arremeter.

O comandante decidiu voltar para a capital gaúcha, pousando às 15h17. A companhia aérea informou que interrompeu a viagem por causa das "questões climáticas adversas".

Ainda segundo a empresa, o pouso ocorreu em Porto Alegre. Consequentemente, o próximo voo de Santa Maria a Porto Alegre foi cancelado. Os clientes impactados concluíram a viagem por via terrestre.

A movimentação foi registrada pelo canal Câmeras ao Vivo RS - Pôr do Sol Guaíba.

Temporal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade, um laranja e outro amarelo. Desde a meia-noite, entrou em vigor o alerta com grau de severidade laranja. Ele abrange quase todo o Rio Grande do Sul, exceto parte da Serra, do Litoral Norte e da faixa nordeste.