Vai começar uma nova etapa da reforma do Gigantinho; veja imagens

Na próxima semana, a revitalização do ginásio Gigantinho entrará em uma nova fase. Os trabalhos envolverão a instalação de uma nova cobertura no imóvel.

O telhado existente não será removido, preservando a acústica do local. No entanto, perfis metálicos serão colocados sobre as telhas existentes.

Segundo o vice-presidente do Inter, Victor Grunberg, essa etapa será executada ao longo dos próximos meses. A expectativa do Colorado é que a reforma seja concluída em setembro de 2026.

— Os trabalhos de manutenção da estrutura metálica, assim como da cobertura do Gigantinho, iniciam na próxima semana, com duração aproximada de 5 meses — destaca Grunberg.

A fachada também já começou a ser reformada, com previsão de conclusão em até 90 dias. A pintura da parte externa deverá começar no final do mês.

O investimento foi divulgado em novembro de 2024 pela colunista Giane Guerra. As obras custarão aproximadamente R$ 18 milhões.

A primeira etapa da reforma contemplou os ambientes internos do ginásio, especialmente a infraestrutura hidrossanitária. Instalações antigas foram retiradas e as equipes trabalham na correção de algumas imperfeições.

O ginásio também ganhará uma quadra removível para competições de futsal, basquete e vôlei. O novo espaço terá capacidade para receber público superior a 10 mil pessoas e poderá sediar shows, apresentações cênicas, jogos de diversas modalidades e eventos corporativos.

O serviço é realizado pela empresa Mosquera & Rech, que já atuou na reconstrução do CT do Inter. A verba para reforma do Gigantinho não está vindo dos cofres do Colorado.

A reforma é financiada por meio da parceria com patrocinadores. A gestão do ginásio continuará com o clube.

A empresa Ventures Estádios (sociedade entre a RBS Ventures e a Tornak Holding) é parceira do Inter neste projeto. Construído em 1973, o local estava com capacidade restrita para eventos e recebia manutenção mínima.