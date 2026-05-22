Uma das primeiras ruas de Porto Alegre passará por transformação a partir de julho

Após quatro anos de negociações, uma das primeiras ruas de Porto Alegre, localizada no Centro Histórico, passará por transformação. As obras devem começar em julho.

A Rua General Câmara, conhecida também como Rua da Ladeira, vai ganhar nova sinalização e alargamento das calçadas. Também serão instalados mobiliário urbano (bancos e decks) e vegetação de pequeno porte em vasos.

O projeto da prefeitura foi adequado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A revitalização será feita com orçamento do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, que tem sede na General Câmara e que adotou o trecho entre a Rua Riachuelo e a Rua General Andrade Neves pelo período de quatro anos.

A obra deve se estender por seis meses. O sindicato irá investir aproximadamente R$ 200 mil e ficará responsável pela manutenção do espaço.

— Esse projeto é fruto de uma conversa que vínhamos fazendo com a prefeitura. Parte da rua será pintada. Haverá uma diminuição da área de trânsito de veículos e de estacionamento em troca de mais área para o uso da população com paisagismo, com bancos e com esses decks — informa o presidente do sindicato, Luciano Fetzner.

História

A Rua General Câmara foi estabelecida na cidade no século XIX. Ela liga a Rua da Praia à região da Praça da Matriz desde 1799. Por volta dessa época, existiam somente sete ruas em Porto Alegre, e a da Ladeira era uma delas. A via se dividia em duas, sendo nomeada Rua do Ouvidor no trecho entre Andradas e a Riachuelo, devido ao ouvidor da Comarca, Dr. Lourenço José Vieira Souto, que determinou o calçamento da Ladeira à Câmara Municipal.

Mais tarde, a via se chamou Beco do João Inácio ou Beco da Garapa, entre a Rua da Praia e a Avenida Mauá. O comerciante João Inácio vendia no local uma garapa de qualidade e famosa, daí o nome.

Conforme a prefeitura, a via passou a ser chamada de Rua da Ladeira por volta de 1829. Seguiu sendo chamada pelos três nomes até 1870, quando o nome General Câmara foi oficializado em toda a sua extensão. A homenagem se refere ao general José Antônio Corrêa da Câmara, Visconde de Pelotas. No entanto, assim como a Rua da Praia, a via continua sendo chamada pelo nome antigo, Rua da Ladeira.