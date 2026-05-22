Três anos depois, Justiça paulista toma decisão final sobre penhora da Arena do Grêmio

Bancos haviam ingressado com ação por falta de pagamento da OAS. Renan Mattos / Agencia RBS

Após três anos de tramitação, a 36ª Vara Cível da Justiça de São Paulo anunciou, na quarta-feira (20), que reconheceu a quitação da dívida da Arena do Grêmio, que motivou a ação dos bancos credores. Dessa forma, o estádio fica livre de penhoras.

Isso significa que não há mais risco de a Arena ir a leilão. OAS 26 e Karagounis ainda têm direito a apresentar novo recurso. Caso a decisão da juíza Paula da Rocha e Silva não seja alterada, o processo transitará em julgado e será arquivado.

As duas empresas questionavam a negociação que envolveu Grêmio e Arena Porto Alegrense, após o empresário Marcelo Marques comprar 2/3 da dívida da construção do estádio. As proprietárias do terreno da Arena reivindicavam ter direito de preferência na aquisição da gestão, o que não ocorreu.

— Pelo exposto, conclui-se que as garantidoras OAS 26 e Karagounis não possuem legitimidade ou interesse jurídico para vetar a expropriação de bem pertencente à devedora Arena, restando rejeitadas as impugnações baseadas na necessidade de anuência prévia para o ato de adjudicação — destacou a magistrada na sua decisão.

Em julho do ano passado, Marques anunciou a quitação das dívidas bancárias pela construção do estádio. Também adquiriu a aquisição da gestão do estádio, em uma operação que atingiu R$ 145 milhões.

— A decisão da Justiça paulista, de homologar o acordo entre Grêmio e Arena, foi tecnicamente irretocável e coloca um ponto final a um dos mais complexos problemas jurídicos e institucionais do nosso Estado. Agora as partes seguem seus caminhos e espero que tenham muito sucesso — avalia o advogado Eduardo Peña, do escritório Zugno e Peña, que atuou no processo em favor da Arena.

Alerta

Apesar da decisão favorável ao Grêmio, a juíza lembra que o direito de administrar a Arena adquirido por Marcelo Marques, e doado ao clube gaúcho, vale até 1º de janeiro de 2034. Depois disso, os proprietários do terreno serão os responsáveis pela gestão do imóvel.

Dessa forma, o Tricolor precisa resolver a troca de chaves com a OAS 26 e a Karagounis nos próximos sete anos e meio. Caso não consiga, a gestão da Arena ficará sob responsabilidade dos proprietários do imóvel.

Atualmente, as duas empresas são as donas do terreno do estádio. Quando houver a troca de chaves, o Grêmio entrega o Olímpico para Karagounis e OAS 26.

A primeira já aceitou fazer o negócio e o Tricolor já faz tratativas. No entanto, a segunda tem dificultado as negociações, pois quer que seja definido antes quem ficará responsável pela demolição do estádio Olímpico e pelas obras do entorno da Arena, que eram de atribuição da antiga construtora OAS.