Rodovias federais terão radares que multam ao identificar infrações cometidas dentro do carro

Câmeras das rodovias terão nova função Miro de Souza / Agencia RBS

Quatro empresas, uma delas do Rio Grande do Sul, se prontificaram a doar câmeras para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciar um período de testes sobre o uso de inteligência artificial para identificar multas de trânsito. O objetivo é usar os equipamentos pelo período de 180 dias.

O sistema deverá fazer o reconhecimento de placas. Além disso, será capaz de fazer análise de comportamento, ou seja, flagrar ocorrências mesmo dentro dos veículos.

Ao todo, 82 infrações são descritas como passíveis de serem detectadas. Não usar o cinto de segurança será uma das observações que a câmera poderá identificar.

A outra é dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Ou seja, quem tem o hábito de dirigir tomando chimarrão ou usando o celular será flagrado.

Os equipamentos também identificarão ultrapassagem pela direita ou pelo acostamento, deixar de dar passagem pela esquerda ou conduzir moto sem capacete.

Os locais de funcionamento do sistema ainda não foram informados pela PRF. Também não foi comunicado se as multas que forem identificadas serão validadas neste período de testes.

Outra dúvida é o que ocorrerá após o período de testes. A instalação, a manutenção, o treinamento dos operadores e a remoção dos equipamentos serão de responsabilidade dos escolhidos no processo.

Alertas automáticos precisarão ocorrer em tempo real para a PRF. Os registros captados serão enviados para uma central de monitoramento para que um policial tome as medidas administrativas cabíveis, quando necessário.