Que obra bem feia, prefeito Melo

Investimento na Rua dos Andradas foi de aproximadamente R$ 6 milhões Diego de Godoy / Arquivo Pessoal

A revitalização do Quadrilátero Central foi concluída há dois meses. A obra custou R$ 19,8 milhões e recuperou ruas e avenidas do Centro Histórico.

O serviço, de maneira geral, ficou bom. Houve padronização na construção. O que foi feito nas avenidas Otávio Rocha e Borges de Medeiros e nas ruas General Vitorino, Marechal Floriano Peixoto, Vigário José Inácio e Doutor Flores deixou a experiência do usuário mais agradável.

As intervenções feitas nas ruas Voluntários da Pátria e Uruguai, na minha opinião, poderiam até ter ficado mais harmônicas do que realmente ficaram. Mas a revitalização cumpriu seu papel.

Pedido esdrúxulo

Na Rua dos Andradas, o calçamento novo é muito mais funcional e seguro do que o anterior. Mas o que não ficou bom foi a harmonia do pavimento.

Basaltos em tons avermelhado e cinza chumbo se misturam com placas de concreto claras e escuras. Sem contar que há tampas de bueiros para cada tipo de prestador de serviço.

A Secretaria Municipal da Cultura fez um pedido esdrúxulo para que estes basaltos antigos — que não têm qualquer valor histórico — fossem preservados, para que as pessoas pudessem ver como era o piso anterior.

Mas não há qualquer sinalização no local informando que este pavimento é "diferenciado". Quem passa pela região só vê uma rua feia, sem um padrão visual, mesmo após um investimento aproximado de R$ 6 milhões.

Além disso, o piso antigo é mais escorregadio do que o novo. Dessa forma, pessoas com dificuldade de locomoção podem sofrer acidentes que poderiam ser evitados não fosse o estranho pedido da Secretaria da Cultura.

Nunca estará pronta

Em maio de 2025, eu já havia alertado que esse é o tipo de obra que nunca estará pronta. Sempre será necessário fazer intervenções, pois as ruas do centro recebem milhares de pessoas e carros por dia, causando um desgaste natural do mobiliário.

No final de semana, inclusive, o prefeito vistoriou a região e, por óbvio, encontrou problemas a serem corrigidos. Se a prefeitura deixar de fazer as correções, pouco tempo depois já vai estar tudo depredado, quebrado, pichado e mal cuidado.

Como deveria ser

Projeto previa uma padronização de cores. Encop Engenharia / Divulgação

Como ficou

Na prática, ficou uma bagunça. Diego de Godoy / Arquivo Pessoal