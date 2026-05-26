Primeiro lote dos 100 novos ônibus elétricos chega a Porto Alegre no próximo mês 

Em junho, Porto Alegre receberá novos ônibus elétricos. A entrega faz parte do primeiro lote de 100 veículos comprados pela prefeitura.
A aquisição será possível por meio de um financiamento de R$ 447 milhões disponibilizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda, autorizou a negociação anunciada em setembro de 2025.
As entregas serão realizadas de forma escalonada. A cada lote, entre cinco e 10 ônibus passarão a circular pela cidade. Esses envios irão ocorrer ao longo de três anos.
A distribuição dos veículos seguirá o planejamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A prefeitura esclarece que os veículos não serão doados às empresas.
Os veículos serão mantidos como propriedade do município. Com isso, a prefeitura deixa de remunerar as empresas pelos custos de aquisição destes ônibus. Dessa forma, haverá redução do impacto financeiro sobre a tarifa paga pelos passageiros.
Com a chegada dos carros maiores, a expectativa é empregá-los em linhas com maior número de passageiros. Aproximadamente 70 ônibus serão do modelo articulado, ou seja, terão duas carrocerias.
Além da compra dos ônibus, serão instalados postos de recarga necessários para a operação da nova frota. A aquisição dos veículos faz parte das ações do programa POA Futura, coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. A iniciativa gerencia financiamentos internacionais (Banco Mundial, AFD, KfW, BID e CAF), nacionais (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES e BRDE) e recursos próprios da prefeitura, que totalizam mais de R$ 7 bilhões em investimentos.