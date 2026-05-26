Primeiro lote dos 100 novos ônibus elétricos chega a Porto Alegre no próximo mês 

Em 2025, Porto Alegre recebeu o primeiro modelo elétrico com duas carrocerias. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em junho, Porto Alegre receberá novos ônibus elétricos. A entrega faz parte do primeiro lote de 100 veículos comprados pela prefeitura.

A aquisição será possível por meio de um financiamento de R$ 447 milhões disponibilizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A Secretaria do Tesouro Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda, autorizou a negociação anunciada em setembro de 2025.

As entregas serão realizadas de forma escalonada. A cada lote, entre cinco e 10 ônibus passarão a circular pela cidade. Esses envios irão ocorrer ao longo de três anos.

A distribuição dos veículos seguirá o planejamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A prefeitura esclarece que os veículos não serão doados às empresas.

Os veículos serão mantidos como propriedade do município. Com isso, a prefeitura deixa de remunerar as empresas pelos custos de aquisição destes ônibus. Dessa forma, haverá redução do impacto financeiro sobre a tarifa paga pelos passageiros.

Com a chegada dos carros maiores, a expectativa é empregá-los em linhas com maior número de passageiros. Aproximadamente 70 ônibus serão do modelo articulado, ou seja, terão duas carrocerias.