Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Fiscalização com IA
Notícia

PRF confirma quando começará a usar radares que multam ao identificar infrações cometidas dentro do carro 

Corporação garante que infrações serão validadas mesmo durante período de testes

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS