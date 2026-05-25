Prédio do INSS em Porto Alegre será destinado ao programa Minha Casa Minha Vida

Prédio tem 26 andares. Jonathan Heckle / Agencia RBS

Um prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no Centro Histórico de Porto Alegre, será destinado ao programa Minha Casa Minha Vida. A confirmação foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (25).

O imóvel, localizado na Travessa Mário Cinco Paus, foi a antiga sede do instituto e já não era mais usado pelo órgão. Há dois anos, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) ocupam o local.

O prédio tem 26 andares, com área total de 22.630 metros quadrados. A estimativa inicial, feita em 2024, era de que a reforma custaria entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões.

Empresas interessadas em realizar a obra poderão apresentar suas propostas ao Ministério das Cidades. As famílias que hoje ocupam o prédio terão prioridade, desde que atendam aos requisitos do programa.

Há pouco mais de duas semanas, o chefe da Superintendência de Patrimônio da União (SPU) no Rio Grande do Sul realizou uma vistoria no imóvel. Emerson Rodrigues identificou 30 famílias residindo no local.

— Os atuais moradores limparam todo o prédio depois da enchente, criaram hortas e espaços para as crianças, além de biblioteca e cozinha. Está muito bem cuidado — descreve o superintendente.