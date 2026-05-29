Por que os novos radares que multam quem passa o sinal vermelho são um varal de câmeras?

Porto Alegre terá 15 cruzamentos com estes equipamentos. Gustavo Roth / EPTC / Divulgação

Eles estão "invadindo" a cidade. Os radares que multam quem ultrapassa o sinal vermelho estão ganhando os cruzamentos de Porto Alegre.

Os caetanos, como também são conhecidos, já operam em cinco locais. Outros três estarão em funcionamento em breve (veja relação abaixo).

E não dá para dizer que os motoristas não estão percebendo. Para que estes controladores funcionem, é necessária a instalação de um grande número de componentes.

Mas por que é necessário tanto equipamento? Por que eles diferem dos pardais, que também servem para monitorar a velocidade dos veículos?

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) explica. O novo sistema de monitoramento é uma evolução de tecnologia.

Os controladores antigos, conhecidos como pardais, precisam de instalação de sensores no asfalto, o que demanda interrupção no trânsito para posicioná-los. Inclusive, quando há uma recuperação de pavimento, eles deixam de funcionar. Também há mais dificuldade quando os equipamentos precisam ser transferidos para outros lugares.

Já os caetanos não têm esse recorte no asfalto. Em compensação, precisam de mais equipamentos, como sensores e câmeras, para distinguir a velocidade dos veículos. No entanto, fica muito fácil mudá-los de lugar conforme as ocorrências forem migrando.

Inclusive, a EPTC informa que o novo contrato de pardais, que deverá entrar em vigor em setembro, irá prever essa tecnologia sem sensores no asfalto. Ou seja, mais sensores aéreos também passarão a ser percebidos nos pontos em que só há monitoramento de velocidade.

Cinco pontos

Os cinco cruzamentos monitorados estão localizados na Rua Vicente da Fontoura com a Avenida Protásio Alves, na Avenida Princesa Isabel com a Avenida Bento Gonçalves, na Avenida Farrapos com a Rua Santo Antônio, na Avenida Oscar Pereira com a Avenida Aparício Borges e no cruzamento das avenidas Nonoai e Cavalhada com as avenidas Campos Velho e Vicente Monteggia.

Mais três

Nos próximos dias, mais três cruzamentos serão fiscalizados: o da Ipiranga com a Azenha; o da Baltazar de Oliveira Garcia com a Dante Angelo Pilla e a Manoel Elias; e o da Bento Gonçalves com a João de Oliveira Remião.

Até o fim do primeiro semestre, outros sete pontos serão monitorados na Capital. Dentro do atual contrato, há possibilidade de mais três cruzamentos receberem caetanos.

15 cruzamentos monitorados