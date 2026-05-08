"Pedimos desculpas pelo ocorrido", diz empresa que desistiu de construir nova pista que ligará túnel com avenida no Centro Histórico

Obra permitirá a retirada de semáforos. André Ávila / Agencia RBS

Pouco mais de 1h30 após se candidatar a realizar a construção de uma nova pista que ligará o Túnel da Conceição com a Avenida Osvaldo Aranha, a empresa Vier Engenharia, de Santa Rosa, desistiu da obra. Os interessados deveriam apresentar proposta nesta quinta-feira (7).

A Vier foi a única participante. Ela havia proposto realizar a obra por R$ 2,72 milhões — mesmo valor que a prefeitura aceitava pagar.

Segundo a empresa, a desistência ocorreu porque não seria possível atender ao tipo de pavimentação proposto para a obra.

"Fizemos uma revisão geral no projeto e inicialmente interpretamos que seria pavimentação em concreto usinado. Porém, conversamos novamente com a equipe técnica para esclarecer alguns itens e fomos informados de que tem uma parte de pavimentação em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). Dessa forma, declinamos a proposta por entender que não conseguimos viabilidade para mobilização de máquinas para esse tipo de pavimentação, sendo pouca área. Sendo assim, acreditamos ser mais adequado que outra empresa, que tenha especialidade nesse tipo de pavimentação (assuma a obra). Pedimos desculpas pelo ocorrido, mas acreditamos ser o melhor para a empresa e para o órgão público", disse a empresa no processo de entrega das propostas.

Com a desistência, a prefeitura terá de lançar uma nova licitação. Quem vencer a disputa terá prazo de um ano para executar o serviço.

A ideia é evitar que os veículos acessem a rua Sarmento Leite para, em seguida, ingressarem na Avenida Osvaldo Aranha. Segundo a prefeitura, a obra facilitará acessos, permitirá a retirada de semáforos e dará maior fluidez ao tráfego.

Remoção de árvores

Foram identificadas 47 árvores no trecho, a maior parte delas de espécie exótica, ou seja, que não são nativas. Ao todo, haverá a necessidade de remover 14 árvores e plantar 100 mudas nativas na cidade.

Também foram identificados quatro paineiras e dois butiazeiros, árvores ameaçadas de extinção. O projeto executivo exige que haja uma abordagem cuidadosa e estratégica para minimizar o impacto sobre essas espécies.

"Considerando a importância dessas árvores para a biodiversidade local e sua situação vulnerável, é crucial adotar medidas que garantam sua preservação e conservação", diz o primeiro edital.

Monumento

No local, por onde a nova pista vai surgir, existe um monumento tombado pelo patrimônio histórico. A escultura Túnel do Túnel fica junto à entrada do Túnel da Conceição, no sentido bairro-Centro.

Ela foi vencedora de um concurso da prefeitura em 1996. A obra é da artista plástica Tina Felice, em aço e postes, e propõe um diálogo com o túnel que recebe intenso tráfego de veículos diariamente, como sugere o próprio nome.