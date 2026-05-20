Jocimar Farina

Jocimar Farina

Jornalista formado pela Unisinos e pós-graduado em Especialização em Ciências Penais pela PUCRS. Apresentador e repórter da Rádio Gaúcha, além de comentarista da RBS TV, acompanha o andamento, ou não, dos principais projetos e obras de mobilidade do Rio Grande do Sul.

Em três cidades
Notícia

O que faz um helicóptero da PRF dando voltas no céu do RS?

Policiais gaúchos, de São Paulo e do Rio de Janeiro participam da ação

Jocimar Farina

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS