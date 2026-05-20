O que faz um helicóptero da PRF dando voltas no céu do RS?





Ação desta quarta-feira ocorre em Osório. Divulgação / PRF / Divulgação

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem sido avistado nesta semana dando voltas no espaço aéreo do Rio Grande do Sul. A ação tem chamado a atenção de moradores de Porto Alegre, Eldorado do Sul e Osório.

Policiais rodoviários federais do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro realizam um treinamento de resgate em situações extremas. Na terça, a atividade ocorreu em Porto Alegre e Eldorado do Sul.

A movimentação foi registrada pelo canal Câmeras ao Vivo RS - Pôr do Sol Guaíba. Já nesta quarta, os procedimentos são realizados em Osório, no Litoral Norte.

Estão sendo realizadas simulações de resgate aéreo, salvamentos na água, combate a incêndio e disparos de dentro do helicóptero. O objetivo é dar a oportunidade aos policiais de responderem com rapidez, segurança e eficiência em situações reais.