O que faz um helicóptero da PRF dando voltas no céu do RS?

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem sido avistado nesta semana dando voltas no espaço aéreo do Rio Grande do Sul. A ação tem chamado a atenção de moradores de Porto Alegre, Eldorado do Sul e Osório.
Policiais rodoviários federais do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro realizam um treinamento de resgate em situações extremas. Na terça, a atividade ocorreu em Porto Alegre e Eldorado do Sul.
A movimentação foi registrada pelo canal Câmeras ao Vivo RS - Pôr do Sol Guaíba. Já nesta quarta, os procedimentos são realizados em Osório, no Litoral Norte.
Estão sendo realizadas simulações de resgate aéreo, salvamentos na água, combate a incêndio e disparos de dentro do helicóptero. O objetivo é dar a oportunidade aos policiais de responderem com rapidez, segurança e eficiência em situações reais.
O treinamento reforça a importância da preparação contínua dos policiais rodoviários federais, especialmente diante de cenários críticos como o enfrentado durante as enchentes históricas no Rio Grande do Sul. Na enchente de 2024, a PRF auxiliou no resgate de milhares de pessoas em áreas alagadas e de difícil acesso e em operações de apoio humanitário.