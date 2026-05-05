Mesmo após conserto emergencial, goteiras voltam a teatro de Porto Alegre

Apesar do contratempo, teatro segue aberto Alex Rocha / PMPA/Divulgação

Depois de quatro dias fechado para um conserto emergencial, o Teatro Renascença voltou a enfrentar problemas com a chuva. No final de semana, goteiras reapareceram no palco.

Durante a chuva forte da noite de sexta-feira (1°), ocorria o evento Porto Alegre Dance Festival. Dois focos de infiltração surgiram.

Para proteger os dançarinos, a apresentação prosseguiu na Sala Álvaro Moreyra, que também fica dentro do Centro Municipal de Cultura (CMC).

Segundo a secretária municipal da Cultura, Liliana Cardoso, um novo problema foi registrado. Se na semana anterior as calhas tinham entupido, agora a água entrou pela laje.

Uma lona foi instalada e um serviço de impermeabilização foi realizado. Há expectativa de que o contratempo tenha sido sanado.

— Vamos esperar a nova chuva para ver como vai ficar — avalia Liliana.

Apesar do novo transtorno, o teatro está aberto e as próximas apresentações estão mantidas. Na semana passada, a prefeitura já havia gasto R$ 110 mil na troca das calhas do teatro.

Na reforma realizada em 2025, foram investidos R$ 3,6 milhões em melhorias no palco, na plateia, na parte elétrica, nos camarins e nos sistemas de som e iluminação, além de adaptações de acessibilidade. Segundo a secretária, o telhado não foi incluído porque era necessário fazer reparos mais imediatos.

Já a recuperação completa do telhado do CMC vai custar R$ 15 milhões e não há previsão de quando este serviço será realizado. Quando a revitalização ocorrer, a secretária acredita que o imóvel precisará ser fechado novamente.

Programação mantida

Nesta terça-feira (5), um recital vai marcar a reinauguração do piano danificado na enchente de 2024. A apresentação também ocorrerá na quarta-feira (6).

Atividades também ocorrerão no final de semana, com a apresentação do espetáculo Textos e Canções de Amor, Vingança e Morte, de Abigail Foster.

Histórico

Em março de 2023, a chuva causou goteiras, que ocasionaram falta de luz. Durante a evacuação do prédio, funcionários do CMC usavam rodos no saguão para retirada da água acumulada no imóvel.