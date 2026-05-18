Laçador e mais duas estátuas ganham cintos de segurança

Desde a madrugada de domingo (17), três monumentos históricos de Porto Alegre passaram a exibir cintos de segurança. As estátuas do Laçador, de Zumbi dos Palmares e de Elis Regina ganharam o adereço.

Os equipamentos ficarão expostos até 31 de maio. A intervenção urbana foi protagonizada pela Fundação Thiago de Moraes Gonzaga.

Em uma das extremidades do cinto de três pontas foi colocada uma borboleta, símbolo do Vida Urgente. Segundo a instituição, a instalação ocorreu entre 5h e 7h da manhã, antes do amanhecer, para que a cidade despertasse já impactada pela mensagem da campanha “O que é urgente pra você?”.

A proposta busca estimular a reflexão sobre segurança no trânsito. Ela foi pensada como uma ativação simbólica e pontual em alusão aos 30 anos do Programa Vida Urgente.

A iniciativa recebeu autorização da prefeitura de Porto Alegre. A Divisão de Patrimônio e Memória da Secretaria Municipal da Cultura fez recomendações, pedindo que os adereços apenas fossem encostados, sem serem amarrados. Também foi vetado o uso de fitas adesivas, de colas, de cabos metálicos ou qualquer material que pudesse danificar os bens.

Cinto desapareceu

No começo da tarde de segunda-feira (18), cinto instalado na estátua de Elis Regina, na Orla, havia desaparecido. Mais tarde, o item reapareceu. Uma pessoa que havia pego o cinto o entregou na concessionária GAM3 Parks, administradora da Orla. A pessoa que o pegou disse não saber que o símbolo era do projeto Vida Urgente. Às 16h40min, ele foi reinstalado.

Fundação

Thiago Gonzaga perdeu a vida em 1995, aos 18 anos, após uma ocorrência de trânsito. Ele estava no banco traseiro do carro e sem cinto de segurança. Na época, o Brasil ainda não possuía o Código de Trânsito Brasileiro, criado apenas em 1997. Trinta anos depois, a falta do uso do cinto ainda causa mortes em sinistros de trânsito.

Em 20 de maio de 1996, nasceu o projeto Vida Urgente, criado por Diza e Régis Gonzaga, pais de Thiago. Entre as iniciativas desenvolvidas pela instituição estão as Borboletas pela Vida, que são desenhos pintados no asfalto em locais de mortes no trânsito.