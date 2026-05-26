Interessados em transformar prédio do INSS em moradia têm até domingo para se candidatar

Imóvel foi avaliado em R$ 58,8 milhões Jonathan Heckler / Agencia RBS

Empresas interessadas em realizar a reforma que vai transformar o antigo prédio do INSS, no Centro Histórico, em apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, têm até domingo (31) para apresentar proposta para executar o serviço. O prazo foi estipulado pelo Ministério das Cidades, a partir de publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira (26).

Segundo a portaria, a documentação será analisada até 5 de junho. As propostas selecionadas serão encaminhadas até o dia 9. No dia 12, a proposta vencedora será anunciada.

Ainda não há informação sobre quanto irá custar a reforma. A estimativa inicial, feita em 2024, era de que a obra custaria entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões.

Também não se sabe a data de início e término dos trabalhos. Quando as obras forem iniciadas, as famílias que hoje ocupam o imóvel serão transferidas para aluguel social.

O imóvel, localizado na Travessa Mário Cinco Paus, foi a antiga sede do instituto e já não era mais usado pelo órgão. O prédio tem 26 andares, com área total de 22.630 metros quadrados.

Desde 2024, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) ocupam o local. Estas famílias terão prioridade em se tornarem proprietárias dos apartamentos, desde que atendam aos requisitos do programa.

Atualmente, 120 famílias já estão cadastradas para ocupar o prédio. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, será possível criar até 424 unidades habitacionais no imóvel.

Além do prédio no centro de Porto Alegre, o governo federal apresentou outros seis imóveis em Alagoas, São Paulo e Rio de Janeiro, que serão transformados em unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida.