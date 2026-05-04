Helicóptero tomba após decolagem em aeródromo do RS

Um acidente foi registrado no final da manhã desta segunda-feira (4), no aeródromo de São Gabriel. Um helicóptero Robinson, modelo R44 de 2010, preparava-se para decolar.
A aeronave já estava taxiando quando saiu da pista e foi em direção ao hangar, passando próximo à biruta. Neste momento, a hélice bateu nesta estrutura e caiu.
— O vento o tirou da trajetória, fazendo com que a hélice batesse no poste — explica o empresário e piloto Leonardo Kaczmarck, que estava no aeródromo no momento do acidente.
O helicóptero estava sendo pilotado pelo empresário Jorge Py Velloso Filho, um dos donos da aeronave. Além dele, outras três pessoas estavam a bordo, mas não se feriram.
A coluna procurou Velloso Filho, mas ele não retornou o contato feito.
A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou o acidente. Uma investigação foi aberta.
"Investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), com sede em Canoas (RS), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PP-DIL, no Aeródromo de São Gabriel (RS)", explica a Aeronáutica.