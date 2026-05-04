Helicóptero tomba após decolagem em aeródromo do RS

Helicóptero de empresário tombou no aeródromo de São Gabriel após hélice colidir com estrutura. Leonardo Kaczmarck / Arquivo pessoal

Um acidente foi registrado no final da manhã desta segunda-feira (4), no aeródromo de São Gabriel. Um helicóptero Robinson, modelo R44 de 2010, preparava-se para decolar.

A aeronave já estava taxiando quando saiu da pista e foi em direção ao hangar, passando próximo à biruta. Neste momento, a hélice bateu nesta estrutura e caiu.

— O vento o tirou da trajetória, fazendo com que a hélice batesse no poste — explica o empresário e piloto Leonardo Kaczmarck, que estava no aeródromo no momento do acidente.

O helicóptero estava sendo pilotado pelo empresário Jorge Py Velloso Filho, um dos donos da aeronave. Além dele, outras três pessoas estavam a bordo, mas não se feriram.

A coluna procurou Velloso Filho, mas ele não retornou o contato feito.

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou o acidente. Uma investigação foi aberta.